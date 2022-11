„Tölzer Advent“ mit bekannten Volksmusikern

Von: Felicitas Bogner

Die „Perlseer Musi“ mit (v. li.) Michaela Brückner, Christina Meier und „BR-Heimat“-Moderatorin Susanne Wiesner. © kn

Der Sprecher Klaus Wittmann organisiert in alter Tradition den „Tölzer Advent“ im Kurhaus mit Texten von Hedi Heres. Der Kartenvorverkauf läuft.

Bad Tölz – Seit zehn Jahren findet unter der Federführung von Sprecher Klaus Wittmann eine besondere Veranstaltung zum Advent im Kurhaus statt. Der Termin für den „Tölzer Advent“ ist heuer am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr. Wer jetzt ans „Tölzer Adventssingen“ denkt, liegt nicht falsch, denn so hieß die Veranstaltung einige Jahre lang, als noch die Sing- und Musikschule mit im Boot war. Wegen zahlreicher anderer Projekte dort liegt die Adventsveranstaltung nun ganz alleine in Wittmanns Händen, deshalb auch der leicht geänderte Titel – aber der Veranstaltungsort ist der gleiche. Auch an der Ausrichtung der Veranstaltung hat sich nichts geändert: Mit jeweils neuen Texten will Wittmann den Besuchern Gedanken mit auf den Weg geben, die auf Weihnachten einstimmen. Das Wort „Advent“, abgeleitet vom lateinischen „adventus“, bedeutet Ankunft und Erwartung. „Es ist eine Zeit des Innehaltens und der Einkehr im Hinblick auf das bevorstehende große Ereignis“, sagt Wittmann. Ein Großteil seiner Texte stammt heuer aus dem Archiv von Hedi Heres († 2010). Wittmann ist mit dem Ehemann der verstorbenen, bekannten Hörfunk- und Fernsehmoderatorin befreundet und darf Texte aus deren Archiv verwenden. Zudem steuert Wittmann auch eigene Gedanken bei.

Tölzer Advent mit Volksmusikanten

Zur musikalischen Umrahmung hat der Tölzer wieder namhafte Volksmusikanten eingeladen. Neben dem Sunnseiten-Bläserensemble aus Bad Tölz und Lenggries (mit Michael Lindmair, Hubert Neumüller, Barbara Neumüller und Martin Lambertz ) kommt der Familiengesang Hamberger aus Riedering, der durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannt ist. Auch die Vilsleit’nmusi aus Bad Birnbach mit Harti Pilsner (Bandoneon, Gitarre), Sissi Pilsner (Gitarre, Akkordeon) und Annamirl Siegerstetter (Harfe) ist mit dabei. Der Auftritt von Harti Pilsner sei etwas Besonderes, sagt Wittmann: „Es gibt nur wenige Bandoneon-Spieler in der Volksmusik.“ Weitere Mitwirkende sind der „Perlseeer Dreigesang“ und die „Perlseer Musi“ aus dem Inntal beziehungsweise Chiemgau mit Susanne Wiesner (Geige), Michaela Brückner (Harfe), Christina Meier (Klarinette), Ludwig Biegl (Kontrabass) und Hans Wiesholzer (Akkordeon). Susanne Wiesner ist den Hörern von „BR Heimat“ ein Begriff, sie moderiert dort unter anderem „Zsammg’spuit“.

Kartenvorverkauf

Tickets für den „Tölzer Advent“ am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr im Tölzer Kurhaus gibt es bei der Tourist-Info, Telefon 0 80 41/7 86 70. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 17 Euro.

