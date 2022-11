Tölzer Asklepios-Stadtklinik ist gerüstet für Leonhardi

Viele Einsätze zu erwarten

Auch die Tölzer Asklepios-Klinik rüstet sich für den Leonharditag am Montag, 7. November. Die Ärzte und Pflegekräfte der Notaufnahme rechnen an diesem Tag mit besonders vielen Einsätzen.

Bad Tölz - „Am Leonharditag verzeichnen wir grundsätzlich etwas mehr Fälle als sonst“, sagt der Ärztliche Leiter der Notaufnahme, Raimund Novak. Darunter sei leider auch immer wieder der eine oder andere schwerere Fall.

Schwerer Reitunfall 2018: Patient musste operiert werden

An Leonhardi 2018 beispielsweise verletzte sich jemand bei einem Reitunfall so schwer, dass er in die Notaufnahme der Stadtklinik eingeliefert, operiert und anschließend stationär weiterversorgt werden musste. „Darauf sind wir auch in diesem Jahr wieder gut vorbereitet“, betont Novak. Er hat seine gesamte Mannschaft an Bord. Zudem werden bei Bedarf weitere Ärzte aus dem Hintergrunddienst für die Notaufnahme abgestellt. Dennoch hoffe er natürlich darauf, dass die Wallfahrt ohne schwerere Verletzungen über die Bühne geht, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Notaufnahme werden Patienten nach Vorbild des Manchester-Triage-Systems eingeteilt

Trotz der guten Vorbereitung könne es für den einen oder anderen Patienten zu Wartezeiten kommen. Bei der Ankunft in einer Notaufnahme werden Patienten nach Vorbild des sogenannten Manchester-Triage Systems in die Kategorien „leicht-“ „mittel-“ und „schwerverletzt“ eingeteilt und nach dieser Reihenfolge behandelt. „Treffen Schwerstverletzte mit einer unter Umständen lebensbedrohlichen Verletzung in der Notaufnahme ein, müssen diese zuerst versorgt werden“, betont Novak. Das gilt nicht nur für Leonhardi, sondern auch für jeden anderen Tag im Jahr.

Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung am 7. November geschlossen

Nicht besetzt ist am Montag die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung an der Klinik, obwohl an diesem Tag auch viele Tölzer Hausarztpraxen zu sind. Novak: „Dass die Praxis von Seiten der KV an dem Großkampftag Leonhardi nicht besetzt ist, ist sehr bedauerlich und führt zwangsläufig dazu, dass die Belastung für die Notaufnahmen in der Region nochmal höher wird.“

