Tölzer Band „The Jan-Solo-Project“ gastiert in Geltinger „Hinterhalt“

Von: Ines Gokus

Freuen sich schon auf das Konzert (v. li.): Jan Reiser, Bernhard Neunhoeffer und Marcel Thenée sowie (nicht auf dem Foto) Isi Retzow, Martin Greller und Christian Decker. © Privat

Die Tölzer Band „The Jan-Solo-Project“ ist am Samstag in der Geltinger Kulturbühne „Hinterhalt“ zu erleben. Das Konzert gibt es auch als Stream.

Bad Tölz/Gelting – Achtung Ironie: Der Name der Band „The Jan-Solo-Project“ darf ruhig mit einem kräftigen Augenzwinkern betrachtet werden. „Normalerweise gibt es Soloprojekte, wenn Musiker mit ihrer Band schon erfolgreich waren“, sagt Jan Reiser, Gründer der Band. „Ich mach es umgekehrt“.

Der Gitarrist, Sänger, Songschreiber und Kopf der Combo ist genau genommen überhaupt nicht mehr „solo“. Seit einiger Zeit hat er eine feste Belegschaft an Musikern an seiner Seite, mit denen er seine Liebe zu elektrischem und akustischem Southern-Rock mit Einflüssen aus Soul, Blues, Country und Americana in Liedform bringt und sowohl Eigenkompositionen als auch erlesene Cover performed. Gemeinsam mit Bernhard Neuhoeffer (Drums), Marcel Thenée (Gitarre), Isi Retzow (Gesang, Percussion), Martin Greller (Bass) und Christian Decker (Hammong, Rhodes, Piano) tritt er am Samstag, 5. November, in der Geltinger Kulturbühne „Hinterhalt“ auf. „So süß wie Pfirsiche aus Georgia und so stark wie Moonshine aus Kentucky“ beschreiben sie in blumigen Worten – und wiederum mit Ironie – ihr Motto. Das Publikum darf sich freuen auf dreckige Gitarren, rumpelnde Drums und saftig tropfendes Rhodes in Songs, „die einem angenehm die Seele durchpflügen“.

Songs, die angenehm die Seele durchpflügen

Eigentlich wollte Reiser auch schon längst einen anderen Bandnamen finden, denn mit seiner Musikertruppe hat sich das „Soloprojekt“, das einst als Quasi-Überbleibsel von anderen Formationen entstand, ja erledigt. Aber da alle miteinander „nur“ ambitionierte Hobbymusiker sind – und vielbeschäftigt mit Jobs und Familie – wurde dieses Vorhaben noch ein bisschen verschoben. „Auch, weil alle schlauen Namen, die mir eingefallen sind, schon irgendwo existieren“, sagt Jan Reiser lachend.

Erst in den vergangenen vier, fünf Jahren hat er den Alternativ-Country für sich entdeckt. Relativ viel Einfluss auf den Stil der Songs hat auch Gitarrist Marcel Thenée, der schon rein jobmäßig viel auf Konzerten ist und viel in dieser Richtung mit einbringt. „Ich mag das Handgemachte daran“, sagt Reiser, „und die Grooves. Ich bin ein großer Fan von Gitarre und Schlagzeug und ich mag es, dass in den Liedern Geschichten erzählt werden“.

Jan Reiser und Drummer Bernhard Neunhoeffer kennen sich seit ihrer Schulzeit in Bad Tölz und haben mit ihrer Band „Noisy Neighbours“ in den 1990er-Jahren bereits zusammen Musik gemacht. Reiser ist zudem durch seine andere kreative Arbeit bekannt und hängt sich die Gitarre auch nur in seiner Freizeit um. Denn Reiser ist Comiczeichner, Illustrator und Designer. Er hat bei einigen Büchern mitgewirkt, unter anderem bei der „Gschicht vom Brandner Kaspar“. Außerdem übernimmt er seit einigen Jahren die „Urlaubsvertretung“ des „Winzerers“ in der Heimatzeitung. Sprich, er ist für die Gestaltung der beliebten Wochenendkarikatur im Tölzer Kurier zuständig, wenn sein Vater, der Künstler Hans Reiser, nicht da ist. Mit ihm zusammen wird übrigens auch dann und wann Musik gemacht. Bei der Combo „Five Shades of Grey“ spielt der Filius mit dem Vater und anderen alten Musikerhasen.

Konzert auch als Stream

Der Einlass für das Konzert im „Hinterhalt“ am Samstag ist um 19 Uhr. Vorband des Abends ist „Sundog“ aus München mit Heavy Blues Rock aus der Münchner Stoner- und Psychedelic-Szene. Der Eintritt kostet 18 Euro. Das Konzert kann auch gleichzeitig im Live-Stream angeschaut werden. Es ist einsehbar über die Crowdfunding-Plattform patreon.com sowie auf dem Youtube-Kanal des Geltinger „Hinterhalts“.

