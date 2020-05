Tölzer Bauruine steht zum Verkauf: Nicht hübsch, aber „in bester Lage“

Seit 15 Jahren steht ein ehemaliges Geschäftshaus an der Badstraße leer. Die Bauruine ist für viele Tölzer ein Ärgernis. Nun steht das Gebäude zum Verkauf – ein Hoffnungsschimmer?

Bad Tölz – Neben vielen schönen Ecken gibt es in Bad Tölz auch einige Schandflecke: Bauruinen mitten in der Stadt, bei denen sich aus unterschiedlichen Gründen seit vielen Jahren nichts tut. Neben dem Bahnhofsgebäude, dem Haus „Ramm Immobilien“ an der Nockhergasse oder dem verlassenen Hotel Bruckfeld gehört in diese unrühmliche Reihe auch ein ehemaliges Geschäftshaus an der Badstraße. Für diese Immobilie könnte sich nun aber eine Perspektive auftun – vorausgesetzt, es findet sich ein Interessent, der es für 375.000 Euro erwerben will.

Seit Kurzem ist an dem historischen Gebäude das Schild „Zu verkaufen“ angebracht. Auf Anfrage des Tölzer Kurier erklärt der beauftragte Makler Norbert Huemer, Geschäftsführender Gesellschafter von Dahler & Company, dass das Haus Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Um das genaue Baujahr herauszufinden, möchte er noch im Stadtarchiv nachforschen. Mit zum Verkauf steht nun das Grundstück, das 140 Quadratmeter groß ist.

Haus an der Badstraße steht seit 2005 leer

Leer steht das Gebäude laut Huemer, seit 2005 das damals ansässige Trachtengeschäft auszog. Eine Aufschrift am Haus zeigt auch, dass im 1. Stock einst ein Briefmarkenladen residierte. Manche Tölzer erinnern sich an dessen Inhaber, einen alten Tölzer, der bei Wind und Wetter in Lederhosen unterwegs war und Schwäne und Tauben fütterte.

Der jetzige Eigentümer, so Huemer, erbte die Immobilie, hatte dafür aber keine Verwendung. 2011 berichtete der Tölzer Kurier, dass der Eigentümer das Häuschen abreißen und etwas Neues bauen wollte. Im Erdgeschoss ein Ladengeschäft, darüber drei Wohnungen à 60 Quadratmeter: Das schwebte ihm laut dem damaligen Bericht vor. Er führte damals ins Feld, dass die Umsetzung an fehlenden Einigungen mit den Nachbarn scheitere.

Erhalt oder Neubau - beides ist möglich

Heute erklärt Makler Huemer: „Um das Objekt zu erhalten, bedarf es einer umfassenden Sanierung und Restauration.“ Ob ein Abriss nicht gleich sinnvoller wäre? „Das liegt im Auge des Betrachters“, antwortet Huemer. Sowohl der Erhalt als auch ein Neubau seien „nach Prüfung der Baubehörden“ möglich. „Über die Kosten lässt sich schwer spekulieren, das hängt immer davon ab, welche Vorstellungen man den grundlegenden Erhaltungsmaßnahmen verfolgt.“

Und wie schätzt der Makler die Chancen ein, dass sich ein Käufer für das Haus findet? „Sehr gut. Ein Stadthaus, sei es ein saniertes Objekt oder ein Neubau in dieser Lage, ist eine sehr beliebte Immobilienart.“ Es handle sich um „ein Grundstück in bester Lage mit hohem Wertsteigerungspotenzial“. Es gebe „viele Interessenten“. ast/kb

Neubau wäre ganz im Sinne der Stadt

Wenn anstelle der Bauruine in Zukunft ein schmucker Neubau stehen würde, wäre das ganz im Sinne der Stadt. „Einen Verkauf würden wir grundsätzlich begrüßen und stehen dem Käufer auch gern beratend zur Seite“, erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Das städtische Bauamt sei aber auch dabei, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Sanierungsanordnung oder ähnliches zu prüfen. „Sollte es tatsächlich zu einer Anordnung kommen, wäre das aber ein langwieriger Prozess mit ungewissem Ausgang“, sagt Otterbach.

