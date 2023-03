Tölzer bei Engadiner Skimarathon: „Läuft rund wie Schweizer Uhrwerk“

Von: Felicitas Bogner

Über 14 000 Teilnehmer kamen in die Schweiz, um an dem zweitgrößten Skimarathon der Welt teilzunehmen, darunter auch einige Hobbysportler aus dem Tölzer Land. So auch Peter von der Wippel. Er ist begeistert von der logistischen Organisation des Massenevents. © privat

Der Engadiner Skimarathon ist der zweit größte Langlaufwettbewerb weltweit. Auch Tölzer sind an dern Start gegangen und schwärmen von ihrer Teilnahme.

Bad Tölz/Maloja – Er ist das größte Sportevent in der Schweiz und die zweitgrößte Langlaufveranstaltung der Welt: der Engadiner Skimarathon. Über 14 000 Läuferinnen und Läufer aus über 60 Nationen starteten am Wochenende auf der knapp über 42 Kilometer langen Strecke. Mit dabei waren auch einige Hobbysportler aus dem Tölzer Land.

Bananafishbones-Drummer Florian Rein bei Engadiner Skimarathon

Musikproduzent und Schlagzeuger Florian Rein aus Bad Tölz wagte sich nach langer Zeit wieder im Engadin an den Start. „In jungen Jahren bin ich schon mal mitgelaufen. Damals war ich aber beim Langlaufen sehr professionell unterwegs“, erklärt er. Nun – knapp 30 Jahre später – habe er zum zweiten Mal mitgemacht, so Rein auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Ausgang war daher mehr als ungewiss, immerhin fand Rein vor der großen Herausforderung kaum Zeit zum Trainieren. „Ich war beruflich sehr eingespannt, und noch dazu hatten wir in der Region zum Langlaufen auch nicht die allerbesten Bedingungen“, sagt er.

Florian Rein erreichte nach etwa 2,5 Stunden das Ziel. Der Muskelkater hielt einige Tage an, schreibt er auf Facebook. © Privat

Vor diesem Hintergrund lief es aber wahrlich nicht schlecht. Der „Bananafishbones“-Schlagzeuger schaffte die Strecke immerhin in etwa 2,5 Stunden. Damit kam er nicht weit nach Peter von der Wippel über die Ziellinie. Der Geschäftsführer von „Sport Peter“ in Bad Tölz meisterte die anspruchsvolle Strecke in knapp zweieinhalb Stunden und landete auf Platz 1877. „Aber die Platzierung ist wirklich zweitrangig“, betont von der Wippel. Das sieht Rein ähnlich: „Mitzulaufen ist einfach der Oberhammer“, schwärmt er. „Es macht riesigen Spaß, das Panorama ist fantastisch und die Größe des Sportevents beeindruckend“, schildert von der Wippel beim Telefongespräch. Er sei bereits zum sechten Mal bei dem Schweizer Langlaufwettbewerb an den Start gegangen, heuer gemeinsam mit seinem Sportkollegen Stefan Obermüller aus Bad Tölz.

Erfolg trotz mauer Vorbereitung

„Die Organisation dahinter ist wirklich eine Meisterleistung. Da läuft mit 14 000 Teilnehmern alles rund – wie ein Schweizer Uhrwerk“, scherzt er. Dazu sei die Strecke auf 2000 Metern Höhe mit einigen Aufs und Abs zwar recht anspruchsvoll, „aber es ist auch faszinierend, da es kein Rundkurs ist, sondern man kommt tatsächlich über 42 Kilometer weit von seinem Startpunkt entfernt am Ende raus“. Dazu komme man an wunderschönen Plätzen vorbei, etwa dem Silbersee oder auch dem St. Moritz-See. Vorbereitet hatte sich von der Wippel aufgrund der mauen Schneebedingungen im Tölzer Land auch nicht wirklich. „Einmal war ich für ein paar Stunden auf der Lenggrieser Loipe. So schlecht wie heuer war ich wirklich noch nie vorbereitet“, meint er lachend.

Landrat Josef Niedermaier ging auch and en Start

Dies habe aber weder dem Ergebnis noch der Freude an der Sportveranstaltung einen Abbruch getan, sind sich Rein und von der Wippel einig. Denn für beide steht bereits jetzt schon ganz klar fest: „Nächstes Jahr sind wir beim 54. Engadiner Skimarathon wieder mit von der Partie.“ Ebenfalls am Engadiner Skimarathon teilgenommen hat übrigens der passionierte Langläufer und Tölzer Landrat Josef Niedermaier. Er war auf Anfrage der Heimatzeitung allerdings nicht erreichbar.

