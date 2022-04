Tölzer Bergwacht zieht Bilanz: Ruhiger Winter, anspruchsvoller Sommer

Bereitschaftsleiter Horst Stahl (li.) und sein Stellvertreter Johannes Kuntze-Fechner (3. v. li.) ehrten die verdienten Bergwachtmitglieder (v. li.): Norbert Weinhuber, Walter Kremser, Anderl Weihard, Herbert Mauersberger und Thomas Singer. © Bergwacht

Die Bergwacht Bad Tölz zog bei ihrer Hauptversammlung eine Einsatzbilanz für das zurückliegende Jahr 2021- Dazu stand die Ehrungen für verdiente Mitglieder auf der Agenda.

Bad Tölz – Weniger Einsätze insgesamt, dafür einen deutlich ausgelasteteren Sommer. Diese Bilanz zog die Bergwacht Bad Tölz auf der Hauptversammlung für 2021. Zu rund 100 Einsätzen musste die Bergwacht im vergangenen Jahr ausrücken. Ungewöhnlich waren die vielen Sommereinsätze und die geringe Anzahl an Wintereinsätzen. „Normalerweise ist das Verhältnis umgekehrt“, so Pressesprecher Norbert Weinhuber. Er führt dies darauf zurück, dass im Winter aufgrund des Lockdowns kein Pistenbetrieb stattfinden konnte. Aus diesem Grund sei die Zahl der Rettungseinsätze insgesamt niedriger als in den Vorjahren.

Bei fast der Hälfte der Einsätze musste die Bergwacht Wanderern zur Hilfe eilen, gut ein Fünftel entfielen auf Radfahrer und Mountainbiker. In den meisten Fällen traten Verletzungen an den Extremitäten auf, gefolgt von Kopf- und Rumpfverletzungen. „Tote mussten wir vergangenes Jahr glücklicherweise keine verzeichnen“, so der Sprecher.

Blomberggebiet und Wackersberg sind häufige Einsatzorte

Am häufigsten musste die Bergwacht am Blomberg sowie im Gebiet rund um Bad Tölz und Wackersberg ausrücken. Nicht immer führten ihre Einsätze die Ehrenamtlichen dabei in die Berge. „Wir hatten beispielsweise einen verletzten Jäger im Elbacher Moor“, berichtet Weinhuber. Denn die Bergwacht sei für alle Gebiete zuständig, in der der Landesrettungsdienst, wie das Rote Kreuz aufgrund des unwegsamen Geländes nicht hinkomme, erklärt Weinhuber.

Auch mit dem Nachwuchs könne man zufrieden sein. Derzeit sind 13 Anwärter bei der Bereitschaft. Sie alle konnten die anstehenden Eignungstests und Ausbildungsprüfungen erfolgreich absolvieren. Bei der Jugendgruppe, in der Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren auf ihre Anwärterzeit und späteren Bergwachtdienst vorbereitet werden, steht ein Führungswechsel an. Der Initiator der Jugendgruppe und bisheriger Leiter Lauri Mangold gibt sein Amt an seinen langjährigen Helfer Moritz Meindl weiter.

Auch der Neubau der Wache auf dem Blomberg stand auf der Tagesordnung. Nach nur einem Jahr Bauzeit soll die Diensthütte am 16. Juli eingeweiht werden. Die Kosten belaufen sich laut Weinhuber auf rund 1,8 Millionen Euro. Außerdem beschloss der Vorstand einstimmig einen Anbau mit Grundstückserwerb bei der Diensthütte.

Norbert Weinhuber für Bergwachtsingen und Weinverkauf geehrt

Im Anschluss wurden mehrere verdiente Mitglieder für ihr Engagement bei der Bergwacht geehrt. Nach 56 Jahren scheidet der Arzt Walter Kremser aus dem aktiven Dienst aus. Neben der notärztlichen Betreuung von Verletzten bei Rettungseinsätzen unterstützte er viele Jahre die Sanitätsausbildung der Bergretter. Verabschiedet wurde außerdem Peter Schürch. Der langjährige Ausbilder für Bergrettungstechnik beendete nach 52 Jahren seinen Bergwachtdienst.

Seine Aufgaben gibt auch der bisherige Betreuer der Spendenschweindl, Herbert Mauersberger ab. Neuer „Herr der Schweine“ ist Andi Czerweny. Das Geld, welches über die in Geschäften oder Apotheken stehenden Tiere gesammelt wird, fließt laut Weinhuber derzeit fast ausschließlich in den Neubau der Wache sowie in die Ausrüstung. Geehrt wurde außerdem Norbert Weinhuber für die 14. Organisation des traditionellen Frühjahrssingen sowie des Bergwacht-Weinverkaufs. Mit diesen Aktionen leistete er stets einen großen finanziellen Beitrag für die Bergwacht. Eine Ehrenurkunde für ihre langjährige Mitgliedschaft erhielten Anderl Weihard (50 Jahre) und Thomas Singer (40 Jahre). (Franziska Selter)

