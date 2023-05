Tölzer Berufsschüler könnten Lebensretter werden

Teilen

Gemeinschaftsprojekt: Die Initiatorinnen Maria Bernlochner (2.v. li.) und Leni Landthaler mit Schuleiter Florian Dietz und Fachbetreuerin Barbara Camelly. © fs

Offene Türen rannten zwei Tölzer Berufsschülerinnen ein, als sie eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender anstießen. „Eine tolle Sache“, sagt Schulleiter Florian Dietz, und auch das Kollegium bot Unterstützung an.

Bad Tölz – Eines Tages zum Lebensretter werden: Dazu hatten am Mittwoch die Schüler der Berufsschule Bad Tölz bei einer Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) die Möglichkeit. Auf diesem Weg können potenzielle Stammzellenspender für Blutkrebspatienten identifiziert werden.

Der Anstoß dazu kam von den beiden Elfklässlerinnen Leni Landthaler (17) und Maria Bernlochner (19). „Vor zwei Jahren haben sich alle aus meiner Familie und dementsprechend auch ich registrieren lassen“, erklärt Leni Landthaler. Daraufhin habe sie sich näher mit dem Thema beschäftigt und vergangenes Jahr auch ihre Freundin davon begeistern können. Schnell war daraufhin die Idee geboren, eine Typisierungsaktion im großen Maßstab durchzuführen. Ihre Schule habe sich dazu „wahnsinnig gut angeboten“, findet Leni Landthaler, da man hier viele Menschen auf einmal erreiche.

Schulleiter von Anfang an überzeugt von der Aktion

Viel Überzeugungsarbeit mussten die beiden nicht leisten. Schulleiter Florian Dietz war von Anfang an von der Idee begeistert: „Das ist wirklich eine tolle Sache.“ Und auch das Lehrerkollegium konnte schnell gewonnen werden, berichtet Barbara Camelly, Fachbetreuerin der Abteilung Gesundheit. Sie unterstützte die beiden Schülerinnen maßgeblich bei der Umsetzung des Projekts und stellte unter anderem den Kontakt zur DKMS her.

„Ich bin bei meinen Kollegen auf offene Ohren gestoßen“, so Camelly. Die Typisierungsaktion sei ein Gemeinschaftsprojekt der Schulfamilie, betont Dietz. „So eine Aktion kann nur durchgeführt werden, wenn die ganze Schule dahintersteht.“

Den Klassen wurde von der DKMS Infomaterial zur Verfügung gestellt. Zudem berichtete ein Spender am Mittwoch in einem Online-Live-Vortrag über seine Erfahrungen. Der Spendeprozess sei „sehr ausführlich und nachvollziehbar“ beschrieben worden, sagt Maria Bernlochner. Anschließend wurden die Test-Kits verteilt, mit dem die Schüler einen Rachenabstrich nehmen konnten. Die Proben werden später in einem Labor analysiert und danach in die Spenderdatei aufgenommen.

Auf die Teststäbchen, fertig, los: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Typisierungsaktion in der Tölzer Berufsschule. © fs

„Wir sind super zufrieden und freuen uns, dass unsere Idee so schnell umgesetzt wurde“, sagt Maria Bernlochner. Knapp Zwei Drittel der Klassen – rund 600 Schüler – haben sich über die Typisierungsaktion informiert. Wie viele genau sich nun registrieren lassen, lässt sich aber nur abschätzen. „Das Ganze basiert auf Freiwilligkeit und ist eine private Entscheidung“, erklärt Camelly. Laut DKMS liegt die Anmeldequote bei rund 40 Prozent. „Auch wenn es am Ende nur 150 bis 200 Schüler sind, ist das ein super Erfolg“, so die Fachbetreuerin.

Natürlich habe man bei der Registrierung erst einmal ein mulmiges Gefühl, sagt Leni Landthaler. Aber das lege sich schnell wieder. Zumal die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich zum Spender zu werden, nicht allzu groß sei. Was bleibt, sei hingegen „die Freude, die Möglichkeit zu haben, jemandem das Leben zu retten“. Ähnlich sieht es Maria Bernlochner: „Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl.“

„Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein, dass ihr dieses Projekt angestoßen habt“, lobt Camelly die Eigeninitiative der Schülerinnen. Geplant ist, die DKMS-Registrierung nun alle drei Jahre in der Berufsschule durchzuführen. So könne jedem Schüler im Laufe seiner Ausbildung dieses Angebot gemacht werden. „Man kann mit wenig Aufwand viel bewegen“, so das Fazit der Fachbetreuerin. Die Zusammenarbeit mit der DKMS sei unkompliziert und sehr professionell verlaufen. Bernlochner hofft deshalb, dass auch andere Schulen ihrem Beispiel folgen werden. (Franziska Selter)

Spender werden

Registrieren kann man sich bei der Spenderdatei, wenn man zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Infos auf www.dkms.de.