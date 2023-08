Tölzer Binderbräu freut sich über neuen Braumeister: Chef-Wechsel am Sudkessel

Pichler geht vom Reutberg

Der ehemalige Braumeister vom Reutberg, Michael Pichler, ist jetzt Brauchef beim „Binderbräu“ in Bad Tölz. Sein Vorgänger geht in die Karibik.

Bad Tölz – Mit Michael Pichler übernimmt ein fundierter Fachmann die Braukessel des „Binderbräu“ in Bad Tölz. Seit seiner Lehrzeit ab dem Jahr 1989 in der Schlossbrauerei Hohenburg hat sich der 49-jährige Lenggrieser durch und durch dem bayerischen Bier verschrieben und unterschiedliche Brauereien kennengelernt. Nach drei Jahren bei „Spatenbräu“ in München – wo er unter anderem für die Wiesn zuständig war – hat es Michael Pichler wieder in seine Heimat verschlagen. „Es war schon spannend in München, aber auch was ganz Anderes in einer so großen Brauerei“, sagt er. 25 Jahre lang war er im Anschluss bei der Klosterbrauerei Reutberg in Sachsenkam tätig. Zum 1. August löste er nun beim „Binderbräu“ am Vichyplatz Stefan Fascher als Braumeister ab.

Binderbräu Bad Tölz: Kleine, aber fortschrittliche Brauerei

Dass die Stelle frei geworden ist, liegt vor allem an der Reiselust seines 32-jährigen Vorgängers. „Ich war 2019 im Urlaub in der Karibik“, berichtet Stefan Fascher. Dort habe er einen Braumeister aus Dietramszell kennengelernt. „Seit diesem Aufenthalt war mir klar, dass ich das auch mal für eine Zeit lang machen möchte“, sagt der Valleyer. 2024 will er nun für zwei Jahre auf die Karibik-Insel Guadeloupe auswandern. „Die Stelle wurde mir zugesichert. Meine Freundin muss nur noch ein paar Sachen vorher mit ihrer Arbeit klären.“ Bis dahin werde er in der Valleyer Schlossbrauerei überbrücken.

Dass der langjährige Reutberger Braumeister eine neue Stelle sucht, erfuhr Andreas Binder, Inhaber des „Binderbräu“, eher zufällig: „Ich war im Mai bei der Versammlung der bayerischen Braumeister im ,Löwenbräukeller‘ in München. Nach dem offiziellen Teil findet immer eine Art Branchentreffen statt. Und dort habe ich eben erfahren, dass Michael Pichler vom Reutberg geht.“ Auf die Frage nach den Gründen für den Wechsel sagt Pichler: „Die Arbeitsbelastung am Reutberg wurde zu groß. Das war mir alles zu aufwendig, und hier habe ich es etwas entspannter und ruhiger.“

Braumeister wechselt von Reutberg zum Binderbräu: „Arbeitsbelastung wurde zu groß“

Generell werde einiges anders werden, als es Pichler aus seiner langen Zeit in der Sachsenkamer Brauerei gewohnt ist. Im „Binderbräu“ werden immer je zehn Hektoliter Bier gebraut, in Reutberg ist es die siebenfache Menge. „Es ist einfach eine andere Größenordnung. Dafür ist hier in Tölz bereits alles technisch wesentlich fortschrittlicher. Das Sudhaus ist komplett automatisiert“, erklärt der Lenggrieser. Eingearbeitet ist Pichler bereits. „Im Juli haben Stefan Fascher und ich schon gemeinsam gearbeitet. Wir haben Märzen für die Oktoberfestzeit gebraut. Dabei hat er mir alles gezeigt.“ Handwerklich sei es in jeder bayerischen Brauerei das Gleiche. „Aber man muss die eigenen Rezepte kennenlernen, sich vor Ort in die Abläufe einarbeiten und die neuen Lieferanten kennenlernen.“

Standard-Biere und saisonale Sorten

Drei Standard-Biere hat der „Binderbräu“ im Sortiment: Dunkles, Helles und Weißbier. „Dazu gibt es saisonale Sorten, aktuell beispielsweise Braunbier und das leichte Sommerweizen“, erklärt Binder. Er sei auch offen für eine Eigenkreation des neuen Braumeisters. „Aber das wird sich mit der Zeit ergeben.“ Pichler werde künftig auch für den Vertrieb der Biere der kleinen Brauerei zuständig sein und die Brauereiführungen übernehmen. „Das macht bei uns alles der Braumeister“, so Binder.

Der scheidende Braumeister freut sich zwar auf sein bevorstehendes Abenteuer, verlässt die Tölzer Brauerei aber auch mit etwas Wehmut. Immerhin war er seit den Anfängen mit dabei. 2015 habe er als Praktikant angefangen. „2017 habe ich die Meisterstelle übernommen“, sagt Fascher. „Mir hat es immer sehr gefallen, der ,Binderbräu’ ist ein kleiner, familiärer Betrieb, und ich hatte sehr viel Entscheidungsfreiheit.“

