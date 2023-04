Tölzer Blühwiesen in Doku-Serie: Premiere im Capitol-Kino

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Blühwiesen wie diese hat Bad Tölz überall im Stadtgebiet angelegt. © Pröhl/Archiv

Der Beitrag der Dokuserie, in dem Bad Tölz und seine Blühwiesen vorkommen, läuft am 22. April auf Arte. Die Premiere findet im Capitol-Kino statt.

Bad Tölz – Krieg, Klimakatastrophe und andere Krisen: Gute Nachrichten sind selten geworden in diesen Tagen. Doch genau hier setzt eine fünfteilige Dokuserie von Arte, BR und MDR an. Für „Gute Nachrichten vom Planeten“ begab sich ein internationales Team von Autorinnen und Autoren zwei Jahre auf eine Reise rund um den Globus und auf die Suche nach Geschichten von Menschen, die sich für den Erhalt der Erde einsetzen. Es sind Geschichten, die Mut machen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fünfteilige Dokuserie von Arte, BR und MDR

Fündig wurde das Team auch in Bad Tölz. Für Teil zwei, der den Titel trägt „Wie wir Städte lebenswerter machen“, wurde auch in der Kurstadt gedreht. Im Mittelpunkt stehen die insektenfreundlichen Blühflächen, die Bad Tölz seit geraumer Zeit anlegt. Begleitet wurden unter anderem Michael Nitsch, Leiter des Projekts „Blühflächen“ bei der Stadt, und die Landschaftsgärtnerin Franziska Bauer. Sie begleitet das Projekt seit 2016. Damals rückte das Anlegen von Blühwiesen erstmals in den Fokus. Mehr als 100 davon sind seitdem entstanden.

Blühflächen ins Bad Tölz Teil der Serie

Zum ersten Mal im Fernsehen laufen wird der Beitrag passend zum „Earth Day“ am Samstag, 22. April, um 18.35 Uhr auf Arte. Doch die eigentliche Premiere, zu der Arte, die Stadt und der Tölzer Kurier einladen, findet bereits am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr im „Capitol“-Kino in Bad Tölz statt. Im Anschluss an den knapp 45-minütigen Film gibt es noch eine kurze Gesprächsrunde mit Filmautorin Ilka aus der Mark, Bürgermeister Ingo Mehner und Michael Nitsch. Moderiert wird die Runde von Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier. Wer im Kino mit dabei sein möchte, muss sich anmelden via Mail an presse@arte.de

