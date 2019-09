Tölzer Buchbergklinik investiert Millionen in Erweiterungsbau

Die Tölzer Buchbergklinik will erweitern. Weitere 76 Zimmer sind geplant. Los gehen soll es jetzt im Herbst.

Bad Tölz – „Das ist ein Supersignal“, freute sich Kurdirektorin Brita Hohenreiter, als Pläne bekannt wurden, dass die Tölzer Buchbergklinik erheblich erweitern will. Das ist freilich über drei Jahre her. Nun scheint es aber tatsächlich ernst zu werden. Noch im Herbst soll im Südwesten des Areals mit dem Neubau begonnen werden.

Das 1973 gebaute Haus, das eine der Konstanten im Tölzer Kur- und Reha-Betrieb darstellt, hat derzeit 236 Betten. Nun kommen, wie Bauprojektleiter Andreas Kasperkowitz sagt, weitere 76 Zimmer mit 80 Betten hinzu. Die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke für den 44 mal 22 Meter großen Baukörper (Erdgeschoss und vier Obergeschosse) laufen bereits. „Im September erwarten wir Ergebnisse.“ Ende Oktober soll der Rohbau beginnen. Kasperkowitz: „Wir hoffen, dass wir die Gründung noch vor der Frostperiode herstellen können.“ Die Baustellenzufahrt wird übrigens von der hinteren Seite her „über den eigenen Grund“ erfolgen.

Der neue Bettenbau mit Balkonen ringsherum werde eine weiße Fassade und ein schwach geneigtes Dach bekommen. Im Stil solle es ein „moderner Kontrapunkt“ zum Bestand sein.

Klinik-Erweiterung: 14 Monate Bauzeit sind vorgesehen

Die Buchbergklinik hat sich als Rehabilitationsklinik für Neurologie, Orthopädie und Kardiologie einen Namen gemacht. Von den 80 neuen Betten wird die Hälfte der Neurologie (Anschlussheilbehandlung und Reha-Maßnahmen bei Schlaganfällen etwa) zugeschlagen, die anderen zwei Abteilungen werden um je 20 Betten vergrößert.

Man rechnet mit 14 Monaten Bauzeit. Vorsichtig geschätzt wolle man im ersten Quartal 2021 die Einweihung des Neubaus feiern, sagt Kasperkowitz.

Rund 11,5 bis 12 Millionen Euro fließen in die Klinikerweiterung. Aber wer ist der Investor? Das ist eine durchaus spannende Frage. Offiziell ist die Median Buchberg-Klinik Bad Tölz eine von 120 Reha-Einrichtungen, die die Median-Gruppe bundesweit betreibt. Ende 2014 wurde das Tölzer Haus allerdings an den Investor MPT („Medical Properties Trust“) mit Sitz in Luxemburg verkauft, der es wiederum an den Betreiber zurückverpachtete.

„Das ist ein ganz wichtiger Betrieb für Tölz“

Vor Kurzem hatte das Verwaltungsgericht München nun zu entscheiden, ob die Stadt Bad Tölz zu Recht Fremdenverkehrsbeitrag auf den damaligen Verkaufsgewinn erheben darf. Median hatte dies verneint, weil es sich nur um ein Finanzierungsmodell gehandelt habe. Die Klinikgruppe habe nichts mit dem Investor MPT zu tun. Der Richter indes stellte sich klar hinter die Rechtsauffassung der Stadt Bad Tölz und verwies in dem Zusammenhang ausdrücklich auf die günstigeren Steuersätze in Luxemburg für die Pachteinnahmen des Klinikbesitzers MPT hin. Ein Steuersparmodell also.

Wer wird also nun Bauherr in Tölz sein: Besitzer MPT oder Betreiber Median? Auf Anfrage bei der Median-Pressestelle teilt diese mit, dass die Klinik selbst der Auftraggeber ist.

Abgesehen von der juristischen Streitfrage wegen des Fremdenverkehrsbeitrags sprechen sowohl Stadt als auch Klinikbetreiber durchaus positiv voneinander. „Das ist ein ganz wichtiger Betrieb für Tölz“, sagt etwa die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Der Betrieb sei gut ausgelastet. Viele Patienten würden später als Gäste wiederkommen. Median-Sprecherin Magdalena Nitz wiederum hält Bad Tölz als bayerischen Standort für wichtig. Auch sei man beim Bauprojekt von der Stadt „sehr unterstützt worden“. Christoph Schnitzer

