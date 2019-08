Buchtipps für die Ferien: Gedankenreisen in andere Länder und Zeiten

Wann hat man mehr Zeit für ein gutes Buch als in den Ferien? Hier einige Tipps von Buchhändlern und anderen Experten aus dem Tölzer Land.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nichts ist entspannter als jetzt in den Sommerferien ein gutes Buch zu genießen. Der Tölzer Kurier hat bei Buchhandlungen und Bibliotheken im Landkreis nachgefragt, was die Inhaber und Mitarbeiter empfehlen.

Sommer in Wien

Das Buch „Sommer in Wien“ von Petra Hartlieb sei perfekt für den Strand geeignet, sagt Hubert Schöffmann, Inhaber der Tölzer Buchhandlung Urban. „Es ist leicht zu lesen, aber dennoch anspruchsvoll.“ Es geht um das Kindermädchen der Familie des Dichters Arthur Schnitzler, ihre Liebe zu einem Buchhändler und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. „Hier ist jede Seite ein Genuss“, sagt Schöffmann.

Töchter

Als „leichtfüßig und doch mit Biss“ beschreibt Petra Schenk, Inhaberin der Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz, das Buch „Töchter“ von Lucy Fricke. „Töchter“ handle von zwei Freundinnen, die beide noch eine Rechnung mit ihren Vätern offen hätten. „Das ist ein frecher, geistreicher Roman“, sagt Schenk.

Im Freibad

Silke Vogel, Leiterin der Stadtbibliothek Wolfratshausen, legt Bücherfreunden den Roman „Im Freibad“ ans Herz. In dem Buch von Libby Page gehe es um Freundschaft und darum, wie sich Städte heutzutage veränderten, sagt Vogel. Die Erzählung handle von einer alten Dame, die ihr ganzes Leben in dem Londoner Stadtteil Brixton verbrachte. Plötzlich verändert sich dort sehr viel: Läden schließen und andere Geschäfte eröffnen. Mitten in dieser Zeit des Wandels schließt die alte Dame mit einer jungen Frau Freundschaft.

Die Herzen der Männer

Um eine Lebensgeschichte geht es auch in dem Buch, das Walter Fladerer von der Buchhandlung Lesebar in Lenggries empfiehlt: „Die Herzen der Männer“ von Nickolas Butler. „Besonders beeindruckend fand ich die Art und Weise, wie das Buch geschrieben worden ist“, sagt Fladerer. Der Roman spiele in Amerika und beschäftige sich mit Erinnerungen an Kindertage, Schicksalsschläge oder beschreibe Menschen im hohen Alter. „Es ist sehr einfühlsam“, sagt Fladerer.

Gesang der Flusskrebse

Als ähnlich sensibel empfand Sarah Ulbrich von der gleichnamigen Buchhandlung in Geretsried das Buch „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. Auch dieser Roman spielt in den USA. Das Buch handelt von einer jungen Frau im Marschland, die schon als Kind nach und nach von allen Menschen um sich herum verlassen wird, schließlich alleine lebt und so ihr Leben zurückgezogen von der Gesellschaft meistert. „Die Geschichte an sich ist beeindruckend“, sagt Ulbrich. „Und die Landschaft hat man beim Lesen regelrecht vor Augen.“

Rainbirds

Irina Schwindt von der Tölzer Stadtbibliothek empfiehlt hingegen „Rainbirds“ von Clarissa Goenawan. Das Buch spielt in Japan. Der Protagonist hat gerade das Studium in Tokio abgeschlossen, als er erfährt, dass seine Schwester, zu der er eine sehr enge Bindung hatte, ermordet wurde. Daraufhin fährt er in den Wohnort seiner Schwester, lernt mehr über ihr Leben kennen und erfährt Hintergründe des Mords. „Das Ende hat mich überrascht“, sagt Schwindt.

Liebes Kind

Einen Thriller mit dem Titel „Liebes Kind“ von Romy Hausmann empfiehlt Melanie Kallweit, die Filialleiterin der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz. Die Geschichte handelt von einer Frau, die schon in jungen Jahren in eine abgelegene Waldhütte entführt und dort für längere Zeit festgehalten wird. In der Waldhütte bekommt sie zwei Kinder. „Mir hat besonders gefallen, dass das Buch sowohl aus der Sicht der Mutter als auch aus der Sicht des Kindes geschrieben ist“, sagt Kallweit. „Dadurch wurde das Buch noch spannender.“

Buch von der Riviera

Mit dem Buchtipp von Andreas Steppan kann der Leser in Gedanken auf Reisen gehen. Der Kurier-Redakteur, Leiter des Kurses „Literatur am Vormittag“ an der Tölzer Volkshochschule und Autor des Blogs „BuchUhu“, empfiehlt das neu aufgelegte „Buch von der Riviera“ von Erika und Klaus Mann. Das Geschwisterpaar schilderte 1931, mit Mitte 20, seine Reiseeindrücke von der Côte d’Azur – frech, unbeschwert, sprachlich brillant und mit feinen Beobachtungen abseits der ausgetretenen Pfade. Luzia von Huene

