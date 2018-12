Tölzer Bürgermeister blickt zurück: „Viel gebaut und auf den Weg gebracht“

Die Jahresabschlusssitzung nutzte der Tölzer Bürgermeister Josef Janker wieder zu einem Blick zurück.

Bad Tölz – Das Zitat Mahatma Gandhis, das sich Bürgermeister Josef Janker für seine Rede in der Weihnachtssitzung des Stadtrats ausgesucht hatte, ist seit Langem auch sein persönliches Credo: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Übersetzt: Das Hier und Jetzt zählt, Gedanken an Vergangenheit und Zukunft sind müßig. Strohtrocken zählte das Stadtoberhaupt im nüchternen, nur durch ein trauriges Christbäumlein in der Ecke gezierten Sitzungssaal im neuen Rathaus auf, was alles im vergangenen Jahr geleistet worden sei. Über den (verlorenen) Bürgerentscheid Bichler Hof verlor er dagegen – vorbei ist vorbei – kein Wort.

„Wir haben viel gebaut und auf den Weg gebracht“, leitete Janker seine Jahresbilanz ein. Das Thema Wohnen war ihm wichtig. Nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit seien an der Osterleite 18 Wohneinheiten geschaffen worden. Die Stadt besitze nun 331 Wohnungen, die zu „sehr günstigen Konditionen“ angeboten würden. In der Kohlstatt, an der Königsdorfer Straße sowie zukünftig auch an der Arzbacher Straße sind weitere Wohnungen mit günstigem Mietzins geplant. Auf der Zwickerwiese werde zudem Wohneigentum für Besserverdiener geschaffen.

Auf einem guten Weg sieht Janker die Stadt beim Thema Schulen und Kindergärten. Die Planung für die Jahnschulerweiterung sei in Arbeit, ein viergruppiger Kindergarten angedacht, der wie im Lettenholz von der „Kinderland Weyarn GmbH“ geführt werden soll. Die Wünsche des Turnvereins für eine Bewegungshalle auf dem Jahnschulgelände würden genauso wie alternative Standorte untersucht.

Dem Rathaus sei, so Janker, bewusst gewesen, dass die vielen Straßen-Sanierungsarbeiten heuer „kritisch kommentiert“ würden. Er könne aber keine Baustelle nennen, die man vernünftigerweise hätte aufschieben können. Neue WC-Anlagen und der abgeschlossene Umbau des Rathauses wertete Janker als großen Gewinn für die Stadt. Im Gries und Badeteil würden unter Beteiligung der Bürgerschaft die Weichen für die Neugestaltung beziehungsweise ein Sanierungsgebiet gestellt.

Auch Grüne und die anderen Stadtrats-Fraktionen blicken zurück

Breiten Raum nahm in Jankers Rede das Thema Wirtschaft ein. Der Bürgermeister legte seinen Schwerpunkt auf die Sicherung des Tourismus, der mit 85 Millionen Euro Umsatz im Jahr „einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige der Stadt“ sei. Eine 2018 vorgestellte Hotelbedarfsanalyse habe erwiesen, dass Tölz als Tourismusstandort „erhebliches Potenzial“ habe. Leider sei es noch nicht gelungen, ein dringend benötigtes Hotel in Tölz anzusiedeln. Statt des aus wirtschaftlichen Gründen abgesagten Spa-Projekts prüfe man nun das Thema Hallenbad-Umbau. Keine positiven Nachrichten konnte Janker zum Thema Bahnhof vermelden. Der Besitzer wolle nach wie vor nicht verkaufen. Eine lange versprochene Eingabeplanung für die Neugestaltung des Hauses liege dem Bauamt immer noch nicht vor.

Das Stadtoberhaupt dankte schließlich den vielen ehrenamtlich Tätigen sowie den Helfern, die sich um die derzeit 350 bis 430 Asylbewerber kümmern. Er freute sich, dass der Erfolg des Thomas-Mann-Jahrs 2017 heuer eine Fortsetzung gefunden habe in der Eröffnung des Thomas-Mann-Arbeitszimmers in der Stadtbibliothek. „Das ist Kultur zum Anfassen.“ cs