Tölzer CSU-Ortsspaziergang: Kampf mit Glasscherben und alten Folien

Zu einem Stadtteilgespräch mit dem Tölzer Bürgermerister Ingo Mehner lud jüngst der CSU-Ortsverband ein. Dabei wurde klar, dass die Sanierung des ehemaligen Schmidl-Grundstücks sich schwierig gestaltet.

Bad Tölz – Thomas Hölzl war klar, dass viel Arbeit auf ihn zukommt, als er vor einem Jahr das völlig verwahrloste Grundstück rund um die Schmidl-Villa neben dem Tölzer Friedhof gekauft hat. Was es tatsächlich alles zu tun gibt, überraschte ihn gleichwohl: „Ich hinke meinem Zeitplan hinterher“, sagte Hölzl bei einem Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Ingo Mehner, zu dem der CSU-Ortsverband eingeladen hatte.

Hölzl hat das verfallene Schmidl-Haus und die dazu gehörenden rund 6500 Quadratmeter Grund von der Stadt gekauft, um dort eine Obstbaumschule einzurichten. Sie widmet sich dem Erhalt und der Aufzucht alter Obstsorten aus dem oberbayerischen Alpenvorland. Auf einer vermeintlich grünen Wiese wollte Hölzl gleich mit dem Pflanzen beginnen, doch dann stellte er fest, dass alles mit Glasscherben und Folien übersät ist: „Da ist einfach nur Humus drüber geschüttet und angesät worden“, wunderte er sich. Alles müsse nun gereinigt werden, und das ohne den Einsatz von Maschinen, denn dies würde ein Vermögen kosten.

Schmidl-Villa: Loch im Dach ist abgedichtet

Auch in der Schmidl-Villa gibt es noch einiges zu tun. Das Gebäude ist mittlerweile entkernt und das große Loch im Dach abgedichtet. Der Fortschritt sei überschaubar, da Hölzl immer nur dann am Haus werkelt, wenn es die Arbeit zulässt. Trotz aller Widrigkeiten bedauert er es nicht, dass er das Haus gekauft hat: „Auch wenn jeder sagt, dass man es abreißen müsste: Es ist ein tolles Haus, die Substanz ist wirklich gut. Und alles hat einen historischen Charme“. Sein Ziel sei es, den Zustand von 1910 wiederherzustellen. Dabei habe er als Privatmann mehr Freiheiten als eine Kommune: „Ich muss keine DIN-Normen einhalten, und ich habe keine Mieter drin, die zum Beispiel sagen könnten, dass ihnen die Dämmung nicht passt.“ Bürgermeister Mehner sprach von einer „Win-win-Situation“: „Wir sparen uns die Rückbau-Kosten von mindestens 300 000 Euro. Hier entsteht etwas, womit niemand gerechnet hätte.“ Für die Stadt wäre die Sanierung des Areals ein „Millionengrab“ gewesen. Zudem sei die Schmidl-Villa eine stetige Gefahrenquelle gewesen, da das Gebäude nicht gesichert gewesen sei, „und nachts sind da alle möglichen Leute reingegangen“, so Mehner.

Die rund 20 Teilnehmer steuerten noch weitere Orte im Farchet an. Sie erfuhren, dass auf dem Friedhof die Aussaat von Blühwiesen geplant ist: „Die einen sind begeistert, die anderen fragen, ob das auf einem Friedhof wirklich notwendig ist“, sagte der Rathauschef. „Meiner Ansicht nach bringt das aber einen absoluten Mehrwert.“ Ebenso soll vor der Aussegnungshalle eine neue Lautsprecheranlage angebracht werden: „Die alte war furchtbar. Wenn man auf dem Vorplatz gestanden ist, hat man quasi nichts verstanden.“

Ladestationen für E-Autos sollen aufgestockt werden

Aufgestockt werden soll auch die Anzahl der Ladestationen für E-Autos. Bisher gibt es sie an fünf Standorten im Stadtgebiet: Im Parkhaus an der Bockschützstraße, im Farchet, an der Lenggrieser Straße, am Landratsamt und bei der BayWa. Weitere sollen am Landratsamt errichtet werden, am Rathaus, an der Bücherei und an der Arzbacher Straße. Mehner: „Egal, wie man zu E-Mobilität steht: Für die Stadt ist das eine Infrastrukturmaßnahme und für die Stadtwerke ein sinnvolles Geschäftsmodell.“

Um E-Mobilität ging’s auch auf dem RVO-Parkplatz. Der Bürgermeister teilte mit, dass in Tölz zwei E-Busse der Stadt und zwei des Landkreises fahren. Damit werde der Stadtverkehr größtenteils mit E-Bussen abgewickelt. Der Strom stammt zum Teil von einer großen Photovoltaik-Anlage am Rande des Farchet. Dort habe sich vormals die Hausmüll-Deponie befunden, erläuterte Mehner. Die Fläche könne daher nicht bebaut oder landwirtschaftlich genutzt werden. Finanziert worden sei die Anlage größtenteils über ein Förderprogramm: „Das ist ziemlich perfekt gelöst“, sagte der Bürgermeister. „Die Anlage ist wunderbar versteckt, kaum jemand weiß, wo sie ist.“ Sie erzeuge so viel Strom, dass damit 400 Drei-Personen-Haushalte versorgt werden können.

Ebenerdiger Weg über das Stauwehr soll angelegt werden

Die Rundtour endete am Stauwehr. Mehner erläuterte, dass dort vier Veränderungen geplant sind, da die wasserrechtliche Bewilligung 2023 ausläuft. So solle aus Hochwasserschutz-Gründen ein viertes Wehr eingebaut werden. Damit Fische nicht mehr hindurchschwimmen können, sei auch ein neuer Rechen geplant. Ebenso soll auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Fischtreppe angelegt werden. Die alte werde nur selten genutzt, da sie die Fische kaum finden können, erläuterte Mehner.

Schließlich solle auch noch ein neuer, breiterer und ebenerdiger Weg über das Stauwehr angelegt werden: „Wer sein Rad schon mal die Treppen hochgetragen hat, weiß, dass es bisher nicht gerade luxuriös ist“, sagte der Bürgermeister. Ein Teilnehmer wollte wissen, wann mit dem Umbau zu rechnen ist. „Ich bin mir nicht sicher, dass die Bewilligung noch 2023 kommt“, antwortete Mehner. „Es könnte auch sein, dass die Bewilligung ein paar Jahre lang kurzfristig verlängert wird. Wenn dann die endgültige Bewilligung kommt, müssen wir das alles herstellen.“

