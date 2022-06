Vermeiden, Reduzieren und Kompensieren: Tölzer DAV-Sektion stellt Klimaschutz-Team zusammen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Das neue „Klimaschutzteam“ der Tölzer DAV Sektion setzt sich wie folgt zusammen: (v.li.) Benedikt Hirschmann, Anke Ellmann, Christiane Danner, Tom Hesslinger, Wilma Schenk und Kilian Stimm. © dav

Die Tölzer Sektion des Deutschen Alpenvereins gründete jüngste ein Team, um CO2-Emissionsquellen zu erkennen und zu dann entsprechend zu handeln. Ihr Ziel ist es bis 2023 klimaneutral zu sein.

Bad Tölz – Der Deutsche Alpenverein hat sich ein großes Ziel gesetzt: Er möchte als größter Bergsportverband der Welt bis 2030 klimaneutral werden. Diesen ambitionierten Weg geht auch die Tölzer Sektion mit ihren über 8000 Mitgliedern mit. In einer Mitteilung gibt die Sektion nun bekannt, zu diesem Zwecke jüngst ein Klimaschutzteam gegründet zu haben. Diese Gruppe widmet sich fortan federführend den Themen Naturschutz, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Erstes Etappenziel sei es, eine Emissionsreduzierung um 30 Prozent bis 2026 zu meistern.

Erstes Etappenziel: Emissionsreduzierung um 30 Prozent bis 2026

„Unsere Sektion hat knapp 60 Gruppenleiter. Diese notieren bei Ausflügen, Unternehmungen und Co. alles rund um das Thema CO2-Emission. Beispielsweise in puncto Mobilität werden die An- und Abreise, das gewählte Verkehrsmittel sowie die Entfernung erfasst, bei den Übernachtungen und der Verpflegung die Art und Anzahl“, erklärt Kilian Stimm vom Tölzer AV auf Nachfrage unserer Zeitung. Diese Daten würden die Gruppenleiter dann an das Klimaschutzteam weitergeben. „Und wir kümmern uns gebündelt um eine möglichst genaue Erfassung der Emissionen innerhalb unserer Sektion“, erklärt Stimm das Vorgehen.

DAV-Klimaschutzteam: Verschiedene Bereiche werden begutachtet

Dazu ist das neue Klimateam in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Sektions-Vorstand Benedikt Hirschmann widmet sich dem Bereich Klettern, die Leiterin der Geschäftsstelle, Anke Ellmann, ist für die Gruppen zuständig, Tom Hesslinger für Kurse und Touren, Wilma Schenk für alles rund um das Mountainbiken und Max Nichtl für die Emmissionserfassung bei der Tölzer Hütte. Koordinatoren des Teams sind Christiane Danner und ich“, berichtet Stimm. Das oberste Credo für ihr Vorhaben lautet: „Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren.“ Stimm erklärt: „Das bedeutet, dass wir die Ergebnisse hernehmen, um zu sehen, welche Emissionen komplett vermeidbar sind.“ Sollte etwas nicht komplett zu vermeiden sein, möchte der DAV Überlegungen anstellen, wie man den CO2-Ausstoß dabei reduzieren kann. „Als letzte Säule steht uns dann noch die Kompensation zur Verfügung“, sagt Stimm. Sprich: „Alles, was wir aktiv fördern können, das zur Klimaneutralität beiträgt, und so unsere unvermeidbaren Emissionen etwas ausgleicht. Ein Beispiel dafür wäre das Pflanzen von neuen Bäumen.

Erste Aktionen im Namen des Klimaschutzes hat das neue Team bereits durchgeführt. Dazu zählen etwa im Rahmen des „Klimafrühlings Oberland“ eine Klimawanderung auf den Schafreiter, die im Mai stattgefunden hat, sowie eine Geocaching-Familientour auf die Sunntratn. Aktuell plane man schon weitere Aktionen, wie beispielsweise eine Baumpflanzaktion im Herbst.

Informationen

Weitere Infos zu den Klimazielen des DAV gibt es auf www.alpenverein.de/Natur- Klima/Wir-fuers-Klima

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.