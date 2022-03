Tölzer Experten geben Energiespartipps

Die Kostensteigerungen sind für Gasbezieher aktuell besonders hoch. Aber auch Öl, Benzin und Lebensmittel haben einen enormen Preisanstieg erfahren. © Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

Die Energie-Kosten klettern aktuell in ungeahnte Höhen. Experten aus dem Landkreis geben praktische Tipps: So kann im Haushalt Energie und damit Geld eingespart werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der starke Anstieg der Energiepreise bereitet vielen Menschen Sorge. Lebensmittel, Kraftstoff oder Strom – vieles wird teurer. Doch mit ein bisschen Einsatz lässt sich im Haushalt Energie einsparen. Experten geben Tipps, wie das gelingen kann. Als heimliche Stromfresser erweisen sich beispielsweise Elektrogeräte im Stand-by-Modus, sagt Felix Schneider aus der Geschäftsstelle der Stiftung Energiewende Oberland mit Sitz in Penzberg. Sein Tipp: „Geräte mit Stand-by-Modus auf eine abschaltbare Steckerleiste schalten und diese nach der Nutzung ausmachen.“

Auch beim Kochen kann Energie gespart werden

Auch beim Kochen gibt es ein hohes Einsparpotenzial. Hier sollte das Wasser anstatt auf der Herdplatte mit dem Wasserkocher erhitzt werden – sofern kein Induktionskochfeld vorhanden ist. Danach kann auf dem Herd weitergekocht werden. Das wirke sich positiv auf den Energieverbrauch aus. Ebenfalls sollte man laut Schneider darauf achten, immer einen Topfdeckel zu benutzen, damit die Hitze nicht so schnell entweicht. Beim Wäschewaschen empfiehlt er, bei niedrigeren Temperaturen – also mit 30 statt 60 Grad – zu waschen. Wenn möglich, sollte man die Wäsche an der Luft trocknen lassen, anstatt einen Wäschetrockner zu benutzen, so Schneider.

Mit der richtigen Beleuchtung lässt sich der Stromverbrauch ebenso reduzieren. „Man sollte immer schauen, dass kein unnötiges Licht brennt, zum Beispiel, wenn man den Raum verlässt“, sagt Schneider. Wer es bislang noch nicht getan hat, sollte zudem auf LED umstellen. Auch das richtige Lüften hilft beim Sparen. „Lieber drei mal pro Tag fünf Minuten Stoßlüften, anstatt das Fenster die ganze Zeit gekippt zu haben“, rät Schneider.

Auf Beleuchtung achten

Welche Einsparpotenziale sich beim Heizen ergeben, weiß Andreas Scharli, Energiemanager bei der Energiewende Oberland und gelernter Heizungstechniker. Beispielsweise lassen sich die Thermostate herunterstellen. „Auch 20 Grad sind als Raumtemperatur noch ausreichend“, sagt Scharli. Das entspricht an den Thermostaten Stufe drei. Denn ähnlich wie bei Kühlgeräten entspricht ein Grad Temperaturveränderung einer Energieeinsparung von rund sechs Prozent. Über die Zentralheizung kann außerdem die Nachtabsenkung und damit die Heizzeit individuell eingestellt werden. Somit wird nicht nur in der Nacht, sondern auch zu Tageszeiten, in denen man nicht zu Hause ist, nicht geheizt. Hausbesitzern empfiehlt der Heizungstechniker außerdem, alte Heizungspumpen auszutauschen. „Damit lässt sich bis zu 90 Prozent des Stroms einsparen“, erklärt er.

Auch im Bereich der Kühlung sei einiges möglich. „Im Gefrierschrank reichen auch -18 statt -20 Grad aus, damit die Lebensmittel frisch bleiben“, sagt Scharli. Denn je höher die Kühlleistung, desto mehr Strom verbraucht das Gerät. Im Kühlschrank gelten sieben Grad als Idealtemperatur. Der Energiemanager hofft, dass die Energiewende konsequent weiter verfolgt wird – auch dann, wenn die Preise wieder sinken sollten. Gerade jetzt sei es umso drängender, sich aus Abhängigkeitsverhältnissen zu lösen und auf erneuerbare Energien umzustellen. „Ich habe aber die Befürchtung, dass wir die jetzigen Krise wieder vergessen“, so Scharli. Jetzt gehe es aber darum, mit den vorhandenen Mitteln bei Strom und Wärme zu sparen.

Wasserkocher statt Topf

Dafür spricht sich auch Andreas Süss aus. „Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird. Sowohl für die Umwelt, als auch für den Geldbeutel“, meint der Klimamanager beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Er hat zusätzliche Tipps zum Thema Kühlung parat. Hier gelte es, regelmäßig den Kühlschrank und die Gefriertruhe abzutauen. Denn schon eine ein Zentimeter dicke Eisschicht kann laut Süss zu einem bis zu 15 Prozent höheren Stromverbrauch führen. Außerdem sollte man den Kühlschrank nie zu lange offen lassen. „So verhindert man, dass die Kälte entweicht und unterbindet die Eisbildung“, erklärt der Klimamanager. Besitzern Jahrzehnte alter und damit ineffizienteren Kühlgeräten empfiehlt er, diese in nächster Zeit austauschen.

Schon jetzt vorsorgen und monatlich Geld für jährliche Nebenkostenabrechnung beiseite legen

Die Folgen der gestiegenen Öl- und Gaspreise werden die meisten Verbraucher aber erst noch zu spüren bekommen. „Für Mieter wird sich die preisliche Entwicklung erst im nächsten Jahr niederschlagen“, so Süss. Besonders bei einkommensschwachen Haushalten sei die Gefahr hoch, dass sie Schwierigkeiten haben werden, die Nebenkostenabrechnung zu bezahlen. „Am sinnvollsten ist es, schon heute vorzusorgen und monatlich Geld beiseite zu legen“, meint der Klimamanager. Wie sehr die Menschen die gestiegenen Preise beschäftigen, kann Süss täglich erleben. „Die Nachfrage nach Energieberatungsangeboten ist in den letzten zwei Wochen explosionsartig gestiegen“, berichtet der Klimamanager. Denn bei all den Einsparpotenzialen sollte man sich eines klar machen: „Man braucht für nahezu alles Energie. Energie ist zum Leben essenziell.“

