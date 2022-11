Tölzer fährt ohne Führerschein: „Eine damische Aktion“

Von: Rudi Stallein

Vor Gericht musste sich ein Tölzer verantworten. © Daniel Reinhardt (Symbolbild)

Er war ohne Führerschein unterwegs und wollte bei einer Kontrolle vor der Polizei abhauen: Nun saß ein 24-jähriger Tölzer vor Gericht.

Bad Tölz – Der Staatsanwalt attestierte dem jungen Mann auf der Anklagebank „eine Art Zwangslage“. Der Angeklagte selbst bezeichnete es als „eine total damische Aktion“, dass er sich am 17. Mai dieses Jahres ans Steuer eines Firmenwagens gesetzt hatte. Das Problem: Er tat dies, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. Denn der war ihm erst im Februar dieses Jahres abgenommen worden.

„Dämlicher geht’s nicht“, zeigte sich der Tölzer vor Gericht einsichtig. Seine selbst attestierte Dämlichkeit muss der 24-Jährige teuer bezahlen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er vom Amtsgericht zu 3150 Euro Geldstrafe verurteilt.

Eine Polizeistreife hatte den Monteur an jenem Dienstagabend gegen 23 Uhr kontrollieren wollen. Als er die Polizei bemerkte, sei er in eine Nebenstraße abgebogen und habe sich „recht schnell“ aus dem Staub machen wollen.

Angeklagter wollte sich bei Polizeikontrolle aus dem Staub machen

Dieses Vorhaben misslang. Als die Polizisten ihn eingeholt hatten, erklärte der Fahrer zunächst, er habe seinen Führerschein verloren und noch keinen neuen beantragt, wie ein Beamter in der Verhandlung berichtete. Sein Kollege habe den jungen Mann jedoch von dessen früherer Trunkenheitsfahrt her gekannt.

Dass er infolgedessen seinen Führerschein verloren hatte, habe er vor seinem Chef verheimlichen wollen, begründete der Angeklagte, warum er an dem Abend mit dem Firmenwagen unterwegs war. Nach dieser Aktion habe er sich von seinem Arbeitgeber einiges anhören müssen. „Er war stinksauer, weil er danach auch eine Anzeige am Hals hatte“, erzählte der 24-Jährige. In solchen Fällen wird in der Regel gegen den Firmeninhaber wegen „Anordnen oder Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ ermittelt. Dieses Verfahren wurde jedoch zwischenzeitig eingestellt.

Den Angeklagten verurteilte der Wolfratshauser Richter Helmut Berger wie vom Staatsanwalt beantragt zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 70 Euro.

