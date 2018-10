Tölzer feiern Diamantene Hochzeit: „Die Liebe hat uns so lange zusammengehalten“

„Die Liebe hat uns so lange zusammengehalten“, ist Rosemarie Hartmann (80) überzeugt, die zusammen mit ihrem Gatten Karl-Heinz (82) jüngst ihre Diamantene Hochzeit feierte.

Bad Tölz – Nachdem ihr Gatte, zuletzt Werksleiter in der Shell-Raffinerie in Ingolstadt, in den Ruhestand gegangen war, waren die beiden in den Isarwinkel umgezogen. „In Ingolstadt gibt‘s zu viel Industrie. Dort ist die Luft zu schlecht. Und außerdem ist hier die Landschaft viel, viel schöner“, begründeten die beiden die Wahl ihres Alterswohnsitzes. Über zehn Jahre hatten sie zunächst in Greiling gewohnt, ehe sie vor einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen in eine betreute Wohnanlage in Bad Tölz gezogen sind.

Lesen Sie auch: 150 Mitwirkende bei „Mass of the Children“: Einfach überwältigend

Gerade einmal 15 Jahre alt war Rosemarie, als sie ihren Karl-Heinz in Langenfeld (Rheinland) kennen und lieben gelernt hatte. Beide waren damals Flüchtlingskinder, sie stammte aus Schlesien, er aus Leipzig. Da der junge Mann in seinem Konzern immer wieder versetzt wurde, wurde vier Jahre später geheiratet und Rosemarie konzentrierte sich auf ihre Tätigkeit als Hausfrau und Mutter. Sohn Uwe (54) lebt nach wie vor in Ingolstadt, Tochter Erika (58) mittlerweile in Waakirchen. „Sie ruft mindestens einmal am Tag an und schaut, ob bei uns alles in Ordnung ist.“ Da Karl-Heinz Hartmann an Parkinson leidet, versucht er alles Mögliche, „damit der Körper so weit möglich fit bleibt“.

Lesen Sie auch: „Alte Schießstätte“ wieder ohne Wirt

Beide schwören auf alternative Medizin und gesunde Ernährung. „Damit habe ich auch schon meine Krebserkrankung überwunden“, ist die Jubilarin überzeugt. Dennoch bekennt sie: „Ich kann mit der Erkrankung meines Mannes nur sehr schwer umgehen.“ Karl-Heinz hingegen hat seine optimistische Lebenseinstellung behalten. Liebevoll ergreift er die Hände seiner Gattin und sagt: „Die nächsten fünf Jahre bis zur ,Eisernen‘, die schaffen wir doch auch noch.“ esc