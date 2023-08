Tölzer Feuerwehr hilft Entenküken aus misslicher Lage

Von: Melina Staar

Ganz behutsam wurden die vier Küken aus dem Ellbach gehoben. © Feuerwehr Bad Tölz

In einer hilflosen Lage befanden sich vier Entenküken am Freitagabend. Wie gut, dass die Tölzer Feuerwehr zur Rettung ausrückte.

Bad Tölz - Was für ein tierischer Einsatz für die Tölzer Feuerwehr. Am Freitag rückten die Helfer gegen 17.15 Uhr in Richtung Jägergasse/Nockherplatz aus. Was sie dort vorfanden, waren vier kleine Entenküken. Diese befanden sich schon seit längerer Zeit in dem künstlichen Bachlauf des Ellbachs und konnten den Bereich nicht mehr selbstständig verlassen, wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Eine Anwohnerin hatte die missliche Lage der Jungtiere erkannt und die Hilfe gerufen.

Für vier Rettungskräfte der Feuerwehr hieß es nun mit Steckleiterteilen und mit Wathosen ausgerüstet die Kleinen in Sicherheit zu bringen. Nach etwa eineinhalb Stunden Einsatzzeit konnten die Tiere schließlich mit einem Netz aus dem Bach befreit und an anderer Stelle wieder ausgesetzt werden.

Es war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Tölzer Feuerwehr Tieren aus misslicher Lage half. Erst im April retteten die Helfer einen Hund, der über die Kaimauer am Busbahnhof in die Isar gesprungen war.

