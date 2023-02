Tölzer Friseure bieten kostenlose Schnitte für Rentner an:„Wollen etwas zurückgeben“

Von: Elena Royer

Bulli Selmani (Lion’s Barbershop) und Steffi Günzinger (Haarspitzengfui) haben sich zu einer besonderen Aktion für Senioren entschieden. © Pröhl

Zwei Friseure aus Bad Tölz bieten kostenlose Haarschnitte für Senioren an. Termine gibt es ab März.

Bad Tölz – Waschen, schneiden, föhnen – das ist für viele zum Luxus geworden. Vor allem Rentner sind stark von der Inflation betroffen. Viele von ihnen müssen an allen Ecken und Enden sparen. Nicht selten stellen sie dafür Dinge, wie einen neuen Haarschnitt zurück. Das muss nicht sein, finden zwei Friseure aus Bad Tölz. Stefanie Günzinger vom Salon „Haarspitzengfui“ und Bulli Selmani von „Lion’s Barbershop“ bieten an verschiedenen Tagen im März kostenlose Haarschnitte für Senioren an.

„Tatsächlich kommt die Idee nicht von uns“, erzählt Stefanie Günzinger. „Ein Friseur in München hat das gemacht. Da dachten wir uns: Das ist eine super Aktion. Je mehr Friseure das anbieten, desto mehr Senioren können sich darüber freuen.“ Weil es vielen Rentnern finanziell nicht so gut gehe und sie von Armut betroffen seien, möchten Günzinger und Selmani ihnen helfen. „Steffi hat es mir vorgeschlagen und ich fand die Idee super“, sagt Bulli Selmani. Er war sofort dabei. Beide sind sich einig: „Diese Generation hat ein Leben lang gearbeitet und uns das ermöglicht, was wir heute haben. Sie hat Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut. Da wollen wir ihnen ein bisschen was zurückgeben.“

Keine Kontrollen, ob jemand bedürftig ist

Ob jemand wirklich bedürftig ist, kontrollieren die beiden übrigens nicht. Stefanie Günzinger möchte lediglich den Rentenausweis ihrer Kunden sehen. „Meine Kunden müssen selbst noch ruhig schlafen können“, sagt sie. Bei Bulli Selmani ist der Rentenausweis kein Muss. „Wer wenig hat, kann einfach vorbeikommen.“ Wer bereits Kunde bei Günzinger ist, kann übrigens nicht bei der Aktion mitmachen.

Mit ihrem wohltätigen Angebot verzichten beide auf beträchtliche Einnahmen. Im Salon von Günzinger reicht die Preisspanne für waschen, schneiden und föhnen von 52 bis 62 Euro. Und bei Selmani zahlt man für einen Schnitt 17 Euro, und für das Komplettpaket mit Schnitt, waschen, Augenbrauen zupfen und Bart 40 Euro. Denn das Gratis-Angebot beschränkt sich nicht auf den Schnitt allein, auch waschen und föhnen sind mit dabei. „Wir wollen unsere Kunden ja auch verwöhnen“, unterstreicht Günzinger. „Sie sollen das genießen.“ Bei manchen ihrer Kunden ist der Friseurin schon aufgefallen, dass die Abstände zwischen zwei Salon-Besuchen länger werden. Deshalb findet sie: „Man muss sich auf gar keinen Fall schämen, wenn man in so einer Situation ist.“ Selmani ergänzt: „Viele waren vielleicht lange nicht mehr beim Friseur. Mit einem neuen Haarschnitt fühlt man sich viel besser und hat mehr Selbstwertgefühl.“

Aktion könnte dauerhaftes Zukunftsmodell werden

Die beiden hoffen nun, dass viele das Angebot für einen kostenlosen Haarschnitt in Anspruch nehmen. Beim „Haarspitzengfui“ sollte man einen Termin vereinbaren, bei „Lion’s Barbershop“ könne man an den Aktionstagen einfach vorbei kommen – egal, ob mit oder ohne Termin. „Wir haben schon viele Anfragen“, sagt Selmani und rechnet mit großem Andrang. Wenn das Ganze gut ankommt, können sich die beiden Friseure vorstellen, solche Aktionen in Zukunft zu wiederholen. „Wir denken über weitere Angebote nach“, erklärt Günzinger. „Vielleicht machen wir so etwas noch mal für Menschen mit Behinderung.“ Selmani ist sicher: „Wenn man etwas gibt, bekommt man das Doppelte zurück.“

Weitere Infos:

In „Lion’s Barbershop“ kann man sich am 8. und am 22. März die Haare kostenlos mit oder ohne Termin schneiden lassen. Im Salon „Haarspitzengfui“ geht das am 21. und am 28. März. Hier sollte man einen Termin vereinbaren.

