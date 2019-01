Tölzer Fußgängerzone wird zum Skigebiet

Eine Gruppe von jungen Leuten hat am Wochenende die Schneeberge in der Tölzer Fußgängerzone kurzerhand zum Skigebiet umfunktioniert.

„Ich will in Tölz bleiben, also muss ich was machen, damit Tölz jung bleibt – oder wird“ hat Henrik Heubl gesagt, als er im Juni seine kreative Ideenschmiede „Gschafft“ in der Altstadt gründete. Es bleibt nicht bei Worten, wie der der Jungunternehmer am Freitag bewiesen hat. Mit seinen Kumpels wollte er, wie er erzählt, eigentlich zum Snowboarden gehen. Die Berge waren weit, die meisten Lifte in der Nähe fuhren auch nicht. Also beschloss die muntere Truppe, dass der Berg zu den Snowboardern kommen muss. Besser gesagt in die Tölzer Marktstraße, wo die Schneeräumer in den vergangenen Tagen riesige Schneemassen zusammengeschoben hatten. Die Schneeberge waren, wie sich herausstellte, nach ein bisschen Präparierung bestens für einen kleinen Snowboard-Contest geeignet. Die Jungs zeigten eine Menge Tricks und machten, wie Henrik Heubl stolz feststellte, „beste Werbung für Tölz“.Viele Passanten blieben stehen, fotografierten und filmten eifrig und sandten Bilder vom neuesten Tölzer Skigebiet in alle Welt. Wie sagte der Tölzer Wirtschaftsförderer Falko Wiesenhütter über Heubl & Co gleich wieder: „Die sprechen eine Zielgruppe an, mit der wir uns als Kleinstadt schwertun.“

