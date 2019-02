Tölzer „Gasthaus“ feiert Geburtstag mit viel Kultur

Seit zehn Jahren ist das „Gasthaus“ im Tölzer Mühlfeld mit der Bühne im Gewölbekeller fester Bestandteil des Tölzer Kulturlebens. Zur Feier des Geburtstags laden die Betreiber Tino Kellner und Claus Hühnlein zu zwei Konzerten ein.

Bad Tölz– Die Veranstaltungen zum zehnten Geburtstag finden am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. März, statt. Den Auftakt macht Roland Hefter, dem Tölzer Publikum unter anderem als Teil des Trios „Drei Männer nur mit Gitarre“ bekannt. Im „Gasthaus“ singt er solo. Hefter ist ein bayerischer Liedermacher, der in seinen Songs Geschichten aus dem Leben erzählt. „Echt wie ein ungefiltertes, dunkles Starkbier, bei dem niemand auf die Idee käme, Limo hineinzuschütten oder es mit dem Strohhalm zu genießen“, heißt es dazu im Pressetext. Auch wenn Hefters Lieder und Geschichten leicht und unterhaltsam wirken, viele haben einen ernsten Kern, sind sozialkritisch und durchaus auch hinterfotzig. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.

Tags drauf, also am Freitag, 8. März, ist die bekannte „Unterbiberger Hofmusik“ wieder im „Gasthaus“ zu hören. Die bayerischen Jazz- und Weltmusiker präsentieren ihr aktuelles Programm „Dahoam und retour“ – ein furioser musikalischer Ritt rund um den Globus, auch wenn die Musik in den ersten Sekunden noch heimatlich verortbar scheint.

Herzstück dieser Band aus dem Münchner Umland ist das Ehepaar Irene und Franz Himpsl und ihre drei Söhne Xaver, Ludwig und Franz – bis auf den erst 14 Jahre alten Franz junior allesamt studierte Musiker. Seit über zwei Jahrzehnten überschreiten die Himpsls musikalische Grenzen und pflegen dabei eine unorthodoxe Kombination aus traditioneller Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Herren Länder. Beginn des Auftritts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro, an der Abendkasse 21 Uhr.

