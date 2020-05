Tölzer Gesundheitsamts-Chef zu Corona: „Wir dürfen nicht alles zur Tragödie machen“ 

Dr. Stephan Gebrande leitet seit Anfang 2017 das Tölzer Gesundheitsamt. Im Interview spricht der 61-Jährige über die Herausforderungen der Pandemie, die Maskenpflicht und erklärt, warum Entscheidungsträger nicht nur von Virologen beraten werden sollten.

Herr Gebrande, die Infektionszahlen im Landkreis steigen nur noch sehr moderat. Können sich die Menschen hier jetzt entspannen?

Dr. Stephan Gebrande: Es ist richtig, dass die Infektionszahlen nur noch ganz langsam zunehmen. So hatten wir am 19. April 381 Infizierte und eine Woche später 399. In den vergangenen Tagen gab es nur noch ein oder zwei Neuzugänge. Eine abschließende Erklärung habe ich dafür nicht. Selbstverständlich kann es sein, dass die Einschränkungen so gewirkt haben, dass es kaum zu neuen Ansteckungen gekommen ist. Es kann aber auch sein, dass viele Leute keinen Arzt aufsuchen, wenn sie nur geringe Symptome haben. Vielleicht auch deshalb, weil sie fürchten, für 14 Tage isoliert zu werden.

Auch die Zahl der Toten ist im Landkreis gering.

Dr. Stephan Gebrande: Wir haben in der ganzen Zeit der Pandemie glücklicherweise nur neun Tote zu beklagen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Wobei wir mit Sicherheit sagen können, dass drei von ihnen nicht an, sondern mit dem Virus verstorben sind. Es handelte sich dabei um drei Patienten mit einer sehr schweren Vorerkrankung im Endstadium. Die Krankenhäuser testen so gut wie jeden, der stationär aufgenommen wird.

Viele der Infizierten haben milde oder gar keine Symptome...

Dr. Stephan Gebrande: Das stimmt. Man geht davon aus, dass 80 bis 85 Prozent der Infektionen asymptomatisch oder nur mit milden Beschwerden verlaufen. Bei den 15 Prozent mit schwereren Verläufen handelt sich fast nur um Menschen mit Vorerkrankungen oder zusätzlichen Risikofaktoren, wozu wohl leider auch ein erhöhtes Alter gehört. Bei uns im Landkreis werden von den 15 Prozent mit schwerem Verlauf 20 Prozent stationär behandelt und davon 5 Prozent beatmet.

Heißt das jetzt, dass wir uns entspannen können?

Dr. Stephan Gebrande: Ich glaube, man hätte schon viel früher entspannt sein können, wenn eine bessere, fundierte Kommunikation stattgefunden hätte. Dabei meine ich nicht die Fake-News aus den sozialen Medien, sondern durchaus Stellungnahmen von Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern. So ist es schwer nachvollziehbar, dass lange Zeit von der Verdoppelungszahl gesprochen wurde und politische Entscheidungen vom Erreichen einer bestimmten Zahl abhängig gemacht werden sollten. Dies geschah dann nicht, was aus epidemiologischen Gründen durchaus nachvollziehbar ist. Für den Bürger ist es aber nicht verständlich, warum diese Zahl plötzlich keine Bedeutung mehr hat.

Tatsächlich hat man den Eindruck, dass jeden Tag etwas anderes erzählt wird. Wie sähe Ihre Lösung aus?

Dr. Stephan Gebrande: Wir dürfen Corona nicht kleinreden, aber wir dürfen auch nicht alles zur Tragödie machen. Es müssten zum Beispiel auch die Daten zu schweren Krankheitsverläufen in Relation zu anderen Erkrankungen im gleichen Zeitraum in der gleichen Altersgruppe gesetzt werden. Es müsste auch viel mehr kommuniziert werden, aufgrund eben welcher Daten Entscheidungen getroffen werden. Und es muss auch immer wieder überprüft werden, ob die Maßnahmen für alle oder für einzelne Gruppen weiterhin geeignet, erforderlich und angemessen sind. Ich bin sicher, wenn der einzelne Bürger sein individuelles Risiko richtig einschätzen kann, und nicht durch irgendwelche Zahlen verunsichert wird, ist er auch bereit, Maßnahmen zum Schutze von besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen mitzutragen. Hierfür muss aber eine innere Bereitschaft vorhanden sein.

Was halten Sie denn davon, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens hier auch immer damit begründet werden, dass man ja keine Verhältnisse wie in Italien wolle?

Dr. Stephan Gebrande: Ich halte es für sehr problematisch, wenn wir uns mit Ländern wie Italien oder Amerika vergleichen und die Menschen dadurch beunruhigen. Natürlich ist das Virus überall gleich. Aber die Gesundheitssysteme sind es nicht. Vor allem im stationären Bereich sind wir glücklicherweise anders aufgestellt als viele andere Länder.

Das Gesundheitsamt betreibt eine Drive-in-Teststation am Eisstadion. Wie viele Tests gibt es im Schnitt dort pro Woche?

Dr. Stephan Gebrande: Wie bei den Infektionszahlen ist eine stetige Verringerung der Inanspruchnahme festzustellen. In Kalenderwoche 13 wurden 279 Menschen getestet, vergangene Woche waren es nur noch 65. Bei den Personen, die getestet werden, halten wir uns an entsprechende Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die wir aber sehr weit auslegen. Abgeklärt werden begründete Verdachtsfälle, also Personen mit akuten Symptomen und Kontakt zu einem bestätigten Fall. Des Weiteren bieten wir Abklärung bei Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere an, die zwar keinen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten, dafür aber im medizinischen Bereich, in der Pflege oder in einem anderen systemrelevanten Beruf arbeiten oder zu einer Risikogruppe gehören. Des Weiteren werden auch alle Kontaktpersonen, also Menschen, die in engerer Beziehung zu einem positiven Fall standen, aber keine Krankheitszeichen haben und im medizinischen Bereich arbeiten, zu einer Testung eingeladen. Das Angebot machen wir positiv getesteten Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten und einen negativen Test benötigen, um aus der Isolation entlassen werden zu können.

Man hört immer noch Klagen, dass Menschen sehr lange auf ihre Testergebnisse warten.

Dr. Stephan Gebrande: Im Moment dauert es in unserem Drive-in 24 bis 48 Stunden nach Abstrich, bis das Ergebnis bei uns vorliegt. Wir nehmen dann sofort Kontakt mit der Person auf. Problematisch ist es manchmal, wenn Menschen über die Kassenärztliche Vereinigung getestet werden. Die positiven Tests bekommen wir direkt von den Laboren und können uns dann mit den Leuten in Verbindung setzen. Anders ist es bei negativen Ergebnissen, die müssten von der KV an die Getesteten übermittelt werden. Dabei kommt es immer wieder dazu, dass die Personen lange warten. Da können wir aber nichts machen, da es im Einflussbereich der KV liegt.

Wie werden die Infizierten betreut, die sich in häuslicher Isolation befinden?

Dr. Stephan Gebrande: Wir rufen jeden Infizierten, der sich in Quarantäne befindet, einmal am Tag an – und zwar jeden Tag. Dabei erkundigen wir uns, wie es ihm geht und ob sich Symptome verschlimmert haben.

Schon das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Das Personal in den Gesundheitsämtern sollte ja von Bund und Freistaat aufgestockt werden. Wie sieht es denn damit im Landkreis aus?

Dr. Stephan Gebrande: Zunächst einmal muss ich dem gesamten Landratsamt, allen Abteilungen und Sachgebieten ausdrücklich danken für die großartige Unterstützung, die das Gesundheitsamt seit Anfang der Pandemie erhalten hat. Ohne die Hilfe vieler Mitarbeiter aus den anderen Bereichen hätten wir das nicht bewältigt. Der Landrat war auch sofort bereit, zusätzliches, insbesondere medizinisches, Personal einzustellen. Beispielsweise gibt es jetzt einen Arzt, der sich ausschließlich um die Seniorenheime kümmert. Jetzt kommt langsam Hilfe aus den Ministerien. Der Bund stellt uns nun einen „Containment Scout“, das bayerische Gesundheitsministerium „Contact Tracing Teams“. 32 Mitarbeiter sind hier versprochen, zugeteilt wurden uns bis dato neun. Diese Personen wurden allerdings nicht neu eingestellt, sondern aus anderen Bereichen der Staatsregierung abgeordnet.

Was ist deren Aufgabe?

Dr. Stephan Gebrande: Sie sollen Infektionsketten nachverfolgen. Das hätte uns natürlich schon in der Hochphase vor vier Wochen geholfen, aber auch jetzt und mit Blick auf die Lockerungen bin ich froh über diese Unterstützung.

Wie viele Mitarbeiter hat das Gesundheitsamt?

Dr. Stephan Gebrande: Gerade sind viele aus dem Landratsamt nach Bedarf hier tätig, deshalb lässt sich das nicht genau sagen. Wir hatten zwischenzeitlich über 50 Personen, die für das Gesundheitsamt gearbeitet haben. Der normale Stand liegt bei 20.

Seit Montag haben die Geschäfte wieder offen. Ist jetzt damit zu rechnen, dass die Infektionszahlen wieder sprunghaft steigen? Oder anders gefragt: Wäre es nicht sogar gut, wenn sich mehr Menschen anstecken? Stichwort: Herdenimmunität.

Dr. Stephan Gebrande: Ich befürchte, dass das Wort Herdenimmunität bei einigen zum Unwort des Jahres wird. Meiner Meinung nach werden wir aber nicht darum herum kommen, uns damit zu beschäftigen. Solange es noch keine Impfung gibt, ist eine Immunisierung nur durch Infektion möglich. Durch die Masken könnte das vielleicht so moderat geschehen, dass wir es gut händeln können. Wenn wir jetzt zaghafte Öffnungen vornehmen, müssen wir uns aber bewusst sein, dass die Reproduktionszahl, also die Zahl, wie viele andere Personen ein Infizierter ansteckt, fast zwangsläufig wieder über den angestrebten Wert von eins ansteigen wird.

Bei eins war der Wert zwischenzeitlich ja schon wieder...

Dr. Stephan Gebrande: Und wenn die Entscheidungsträger das als Maßstab nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich an unserem jetzigen Zustand Wesentliches ändern kann. Wenn man jetzt schnell wieder versucht, ins normale Leben zurückzukehren, wird sich die Reproduktionszahl deutlich erhöhen, was aber auch zu einer Immunisierung der Bevölkerung führt. In 80 Prozent der Fälle ist der Verlauf wie gesagt unproblematisch. Bei Personen mit entsprechenden Risikofaktoren oder höherem Alter kann dies anders sein. Das heißt: Für diese Personen müssen Zielgruppen-orientierte Präventionsmaßnahmen erstellt werden.

Wie könnten die aussehen?

Dr. Stephan Gebrande: Zunächst müssen wir diese Personen informieren. Sie müssen aktiv beteiligt werden. Sie müssen wissen, warum man was für sie macht. Das ist weit entfernt von der paternalistischen Bevormundung durch beispielsweise vorbeugende Isolierung älterer Menschen. Wir werden intelligente Lösungen zur Prävention finden müssen: Mitarbeiter mit Risikoerkrankungen könnten beispielsweise nur noch im Homeoffice arbeiten. Vielleicht muss man diesen Menschen und älteren Menschen auch für die nächsten Monate Schutzausrüstung stellen. Gerade für die Senioren erscheint es mir besonders wichtig, dass man Wege findet, wie eine menschlichere Besuchsregelung gestaltet werden kann. Gleichzeitig muss man selbstverständlich darauf achten, wie sich die Todes- und Infektionszahlen entwickeln und ob das Gesundheitssystem überfordert wird.

In Bayern gilt nun Maskenpflicht. Viele setzen auf Selbstgeschneidertes. Haben dieser Masken überhaupt einen Effekt?

Dr. Stephan Gebrande: Hier komme ich noch einmal auf die vernünftige Kommunikation zu sprechen. Die Frage würde nie gestellt, wenn Masken am Anfang nicht sogar als Virenschleuder bezeichnet wurden. Dann galten sie als Schutz für Dritte. Wie soll der Bürger denn da noch wissen, was richtig ist? Durch die Community-Masken wird selbstverständlich Flüssigkeit zurückgehalten. Zudem erinnert diese Maske daran, dass man auch die weiteren Hygienevorschriften dringend beachten muss, also Abstand halten und Händewaschen. Für Privatpersonen reicht Selbstgenähtes. Die medizinischen Masken müssen dem medizinischen Bereich vorbehalten bleiben.

Gerade in sozialen Medien melden sich Stimmen, die sagen, dass diese ganzen Maßnahmen völlig überzogen sind, weil Corona letztlich auch nicht schlimmer als eine normale Grippe ist. Was antworten Sie diesen Menschen?

Dr. Stephan Gebrande: Ähnlichkeiten bestehen sicher in den Krankheitssymptomen und der Übertragung vor allem durch Tröpfchen. Ähnlich ist auch, dass insbesondere ältere Personen und solche mit Vorerkrankungen schwerere Verläufe zeigen. Ein Unterschied besteht darin, dass es für die Influenza einen Impfstoff gibt und die Ansteckungsfähigkeit geringer ist. Während aber Influenza auch bei Kindern schwere Verläufe nehmen kann, scheint es beim Corona-Virus so zu sein, dass Kinder kaum infiziert werden und wenn nur sehr milde Verläufe oder gar keine Symptome haben. Zurzeit wird erforscht, ob Kinder überhaupt ansteckend sind.

Könnte man dann die Kitas und Grundschulen nicht einfach wieder

öffnen?

Dr. Stephan Gebrande: „Einfach“ geht da leider nicht. Was ist zum Beispiel mit Pädagogen aus der Risikogruppe oder Schülern mit Vorerkrankungen? Aber wenn das klug gemacht ist, dann halte ich es für möglich und sinnvoll.

Gibt es noch weitere Unterschiede zur Influenza?

Dr. Stephan Gebrande: Wenn es zu schweren Verläufen kommt, scheinen diese bei dem Coronavirus gravierender zu sein, wie mir Ärzte aus der Klinik berichten. Ein weiterer Unterschied besteht vor allem darin, dass wir das Influenza-Virus schon recht gut kennen, beim Corona-Virus aber ganz am Anfang stehen. So ist es auch noch sehr schwierig zu sagen, inwieweit sich die Letalitäten vergleichen lassen. Bei der jährlichen Grippewelle schätzt man die Todesfälle auf 0,1 bis 0,2 Prozent. Beim Corona-Virus sind noch keine verlässlichen Daten bekannt. Die WHO bezifferte die Letalität für China mit 0,7 Prozent. Das Problem liegt darin, dass man bei beiden Krankheiten gar nicht weiß, wie viele Menschen sich tatsächlich infiziert haben. Aus diesem Grund behilft man sich mit dem sogenannten Fall-Verstorbenen-Anteil, das ist der Anteil der Verstorbenen im Verhältnis zu den gemeldeten Fällen. Aber auch hier müssen die Zahlen hinterfragt werden: Bei Corona wird jeder Todesfall als Corona-Toter gemeldet, auch wenn er an einer anderen Erkrankung verstarb, aber positiv war. Im Gegensatz dazu wird bei Influenza auf dem Totenschein diese häufig nicht als Todesursache eingetragen, selbst wenn der Krankheitsverlauf wesentlich zum Tode beigetragen hat. Deshalb schätzt man hier die Todeszahlen. In der Grippe-Saison 2017/18 gab es 1674 gemeldete Influenza-Todesfälle, man schätzt aber, dass es zirka 25 000 Grippetote in Deutschland gab. Es besteht also noch Forschungsbedarf, auch was die Gefährlichkeit betrifft. Aber ich glaube, bei einem völlig neuen Influenzavirustyp hätten wir ähnliche Auswirkungen wie bei Corona.

Aus Ihrer persönlichen Sicht: Wird es heuer eine Rückkehr zur Normalität geben?

Dr. Stephan Gebrande: Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der Maßnahmen stattfindet. Gesundheit ist ein sehr hohes Gut, aber es gibt noch andere Grundrechte zu bedenken. Deshalb müssen die Entscheidungsträger nicht nur von Virologen beraten werden, sondern vielmehr auch von Vertretern der Sozial-, Geisteswissenschaften und Ökonomie und so weiter. Wir müssen alle Folgen der Einschränkungen sehen: bildungsferne Kinder, die vom Unterricht abgehängt werden, weil sie keinen Computer für den Heimunterricht haben. Die alleinerziehende berufstätige Frau im 5. Stock auf 50 Quadratmetern mit zwei kleinen Kindern, die psychisch komplett dekompensiert. Der Einzelhändler, der Pleite geht, der Arbeiter, dem gekündigt wird, der Kranke, der. aus Furcht sich anzustecken, keinen Arzt aufsucht. Letztlich das ganze Lebensgefühl, das leidet. Auf der anderen Seite wäre es in manchen Bereichen auch gut, wenn wir nicht zum Bestehenden zurückkehren. Das Profitstreben, das dazu führt, dass Medikamente, Schutzausrüstung oder Beatmungsgeräte nicht mehr in Deutschland und Europa hergestellt werden, muss überdacht werden. Auch über die Globalisierung, die uns so etwas wie eine Pandemie bringen kann, müssen wir nachdenken – genauso wie über das Vordringen in immer weitere Lebensräume, wo der Mensch nichts zu suchen hat und dann auf unbekannte Krankheitserreger trifft. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch zu einem normalen Leben oder zu einem normaleren Leben als jetzt kommen. Dazu muss der Wille, sich vernünftig zu verhalten, aber aus dem eigenen Antrieb der Menschen kommen, weil sie verstehen, warum sie sich so verhalten sollen. Es geht nicht über Gebote und Strafen.

