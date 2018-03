Gries-Anwohner wünschen sich Wochenmarkt, Licht, keine Bäume

Ergebnisse der Tölzer Impulsgruppe

Die „Impulsgruppe Gries“, in der auch Anwohner und Unternehmensvertreter sitzen, hat ihre Arbeit aufgenommen und sich jüngst zu einem zweiten Arbeitstreffen im Rathaus getroffen. Der designierte Tölzer Stadtbaumeister Florian Ernst stellte in der Stadtratssitzung am Dienstag erste Ergebnisse und Wünsche der Gries-Anwohner vor.