Tölzer Gymnasiast gewinnt bei Philosophie-Wettbewerb

Glückwunsch: Paul Sabisch mit seinem betreuenden Lehrer Edgar Schumann und Schulleiter Alexander Göbel. © privat

Die Fachschaft Ethik am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium gratuliert: Paul Sabisch (betreut von Edgar Schumann) hat im Wettbewerb der „PhilosophieArena Rhein Main Kultur“ 2022 einen Preis gewonnen.

Bad Tölz – Der Wettbewerb, bei dem der Tölzer Paul Sabisch einen Preis einheimste, war bundesweit für alle Schularten ausgeschrieben worden. Unter insgesamt 140 Einsendungen wurden 17 gleichrangige Preise verliehen. Die Aufgabe des Wettbewerbs bestand darin, ein Essay zum Thema „Wäre es schöner, in einer virtuellen Welt statt in der Wirklichkeit zu leben“ zu schreiben. Paul Sabisch aus der Q11 entwirft in seinem Essay eine Welt, „in der der Mensch mithilfe von künstlicher Intelligenz in seiner persönlichen virtuellen Welt Raum und Zeit überwinden und damit das ewige Glück finden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Philosophisches Thema mit aktuellem Bezug

Das Problematische dieser Vorstellung, die gewissermaßen einem „Metaverse“ im Sinne von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nicht unähnlich ist, besteht für den 17-jährigen Wackersberger darin, dass jegliche spontane Unvollkommenheit, die doch das Spezifische des Lebens auf der Erde darstellt, damit schlussendlich ausgeschlossen wird. „Letztlich“, so heißt es weiter, „sieht er aber die Welt auf genau diese von ihm entworfene Utopie zusteuern und stellt am Ende seines Essays sogar die Frage, ob nicht gerade diese ,vollkommene Welt‘ das ,Paradies‘ in den einzelnen Glaubensvorstellungen darstellt.“ tk

