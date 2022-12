Tölzer Gymnasium bekommt neuen Direktor mit bekanntem Gesicht

Von: Felicitas Bogner

Holger Küst (51) ist der neue Schulleiter in Bad Tölz. © Peter Patalong

Holger Küst kehrt nach vier Jahren ans Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium zurück. Ab Februar wird es der neue Schulleiter sein.

Bad Tölz – Das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium bekommt einen neuen Schulleiter. Zum Beginn der zweiten Schuljahreshälfte, Mitte Februar 2023, wird Holger Küst in sein neues Amt eingeführt und beerbt damit Noch-Direktor Alexander Göbl, der eine IT-Stelle im Kultusministerium antritt (wir berichteten). Einigen Schülerinnen und Schülern des Tölzer Gymnasiums ist das Gesicht von Holger Küst bereits bekannt. Immerhin war der 51-Jährige bis Frühjahr 2019 stellvertretender Direktor der Schule. Nun kehrt er nach vier Jahren als Schulleiter am Gymnasium Fürstenried in München wieder zurück. „Das Heimkommen nach Bad Tölz war eine gut durchdachte und bewusste Entscheidung. Ich habe mich schließlich freiwillig auf die Stelle beworben“, erklärt der Sport- und Englischlehrer im Telefongespräch mit unserer Zeitung.

Neuer Direktor am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium

Er freue sich, ab Mitte Februar „dort ansetzen zu können“, wo er vor drei vor vier Jahren als stellvertretender Schulleiter aufgehört habe. „Ich bin gespannt, was mich nach meiner Zeit in Fürstenried nun am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium erwartet. Schule ist ein ständiger Prozess, und ich freue mich, gemeinsam mit den Kollegen vieles bewegen zu können“, sagt Küst, der noch zwei Schulstunden pro Woche unterrichten wird.

Eine exakte Vorstellung, welche Themen er angehen möchte, habe er jetzt noch nicht. „Dazu muss ich erst mal wieder ankommen und eine Bestandsaufnahme machen. Dann kann man anfangen, Dinge anzupacken und voranzutreiben“, erklärt er. Ganz egal, ob es um politische Bildung, Digitalisierung oder Inklusion geht: Dem dreifachen Familienvater sei es bei jedem großen Schritt wichtig, die gesamte Schulfamilie mitzunehmen. „Die Schule muss sich gemeinschaftlich und vor allem nachhaltig entwickeln“, sagt er.

Schulleiter des Fürstenrieder Gymnasiums kommt nach Bad Tölz zurück

Ganz besonders freue sich Holger Küst, der mit seiner Familie in Icking lebt, darauf, alte Kollegen in Bad Tölz wiederzutreffen. „Mit einigen habe ich bereits viele Projekte zusammen gemacht und so einiges durchgestanden“, sagt er. Aber auch auf die neuen und ihm noch unbekannten Gesichter im Kollegium sei er schon sehr gespannt.

Das Gymnasium in Fürstenried verlässt er mit einem weinenden und lachenden Auge. „Die Schulfamilie ist mir auch in München ans Herz gewachsen, aber ich freue mich auf die Rückkehr nach Bad Tölz. Hier im Landkreis ist vieles privater, und man weiß, wer seine Ansprechpartner sind“, meint er und ergänzt: „Dazu ist das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium für mich eine besondere Schule, die sowohl im Unterricht als auch in allen Aktivitäten, die darüber hinausgehen, zusammensteht.“

