Tölzer Gymnasium verabschiedet Schulleiter Göbel

Von: Melina Staar

Der Kapitän geht von Bord: Alexander Göbel wurde am Freitag in der Aula verabschiedet. Der Schulleiter wechselt ins Kultusministerium. © Arndt Pröhl

Zum Halbjahr verlässt Schulleiter Alexander Göbel nun das Tölzer Gymnasium. Am Freitag wurde er in der Aula von Schülern, Lehrern und Elternvertretern verabschiedet.

Bad Tölz – „Wie verabschiedet man eigentlich jemanden, der nicht in Pension geht?“ Diese Frage warf der Personalrat des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums rund um Markus Zimmermann, Stefanie Regus, Andreas Meßner, Monika Wienet und Josef Aschauer bei der Abschiedsfeier von Schulleiter Alexander Göbel auf. Die gymnasiale Schulordnung gebe hier keinen Hinweis. Und beim scherzhaften „Anruf“ im Ministerium gab’s die Antwort: „Wir wissen auch nicht, wie Schule funktioniert.“

Wie berichtet wechselt Alexander Göbel nach fünf Jahren in Bad Tölz ins Kultusministerium. „Wir haben also jetzt die Hoffnung, dass da nun jemand sitzt, der ein paar Jahre Erfahrung im richtigen Leben hat“, sagte Markus Zimmermann, bevor der Personalrat Porträtzeichnungen übergab, die einige Schüler von Göbel angefertigt hatten.

Anfangs seien die Vorstellungen nicht immer miteinander vereinbar gewesen, sagte Stefan Riedl, stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats. „Der eine möchte forsch nach vorne, der andere lieber Sicherheit und Planbarkeit.“ Doch dank eines offenen Austausches sei man zusammengewachsen, ergänzte Elternbeirats-Vorsitzende Natascha Mahnel. „Wir wollten miteinander das gleiche Ziel erreichen.“ Man habe viel Schönes zusammen erlebt und gestaltet. Göbel sei es stets eine Herzensangelegenheit gewesen, „den Kindern eine möglichst gute Förderung“ zu gewährleisten.

„Schön zu sehen, wie viele sich für andere eingesetzt haben“

Für die Schüler habe er stets seine Türe offen gelassen, hielten ihm die Schülersprecher Mia Späth, Kilian Widmann und Justin Maier zugute. „Zumindest eines offenen Ohres konnten wir uns immer sicher sein.“

Die erweiterte Schulleitung – Susanne Stocker-Schmidbauer, Thomas Zimmermann, Katharina Schambeck und Wolfgang Schicker – wählte das Bild des Kapitäns, der das Schiff verlässt. Göbel erhielt – passend zum Fasching – eine Kapitänsmütze überreicht. Er habe das Schiff durch viele schwierige Zeiten lenken müssen – nicht zuletzt in den vergangenen drei Jahren mit den Corona-Einschränkungen.

Diese Schwierigkeiten erwähnte auch Göbel in seiner Abschiedsrede. „Es war aber schön zu sehen, wie viele sich für andere eingesetzt haben.“

Jubiläum, Pausenhofkonzert und „West Side Story“ bleiben in Erinnerung

Er denke vor allem an die schönen Erlebnisse zurück: das Jubiläum zu 101 Jahre Gymnasium, das Pausenhofkonzert mit Nico Santos und natürlich die „West Side Story“. „Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. All das wäre nicht möglich gewesen, ohne Sie und Euch alle“, sagte er an die versammelte Schüler- und Lehrerschaft gerichtet. An die Schüler gewandt gab es einen abschließenden Ratschlag: „Natürlich sollte man immer versuchen, seine Schwächen auszubügeln. Aber es ist wichtiger, seine Stärken zu finden und zu erkennen, wer man ist und in welcher Umgebung man sich wohlfühlt.“ Diese Chance erhalten die Schüler mit Unterstützung der Lehrer im Kernunterricht und auch in den Wahlfächern.

Und dann gab er das Startsignal für die Faschingsparty. Die Schulband, die bereits zuvor für die Untermalung der Abschiedsfeier gesorgt hatte, heizte den Schülern und Lehrern noch einmal richtig ein – bevor es ab in die Ferien ging. Danach wird wie berichtet Holger Küst im Büro von Alexander Göbel Platz nehmen.

