Tölzer Hütte noch ökologischer: PV-Analge erweitert, Toilettenspülung mit Regenwasser

Mehr Strom vom Dach: Die Photovoltaik-Anlage der Tölzer Hütte am Schafreuter wurde erweitert. © Alpenverein

Weitere Schritte in Richtung Klimaschutz: Der Alpenverein erweitert die PV-Anlage der Tölzer Hütte am Schafreuter und wappnet sich für Trockenperioden.

Hinterriß/Bad Tölz– Die Sektion Tölz des Alpenvereins hat die Photovoltaik-Anlage ihrer Tölzer Hütte am Schafreuter erneuert und erweitert und damit deren Leistung gegenüber der alten Anlage von 1995 auf 10,8 Kilowatt (kW) verdreifacht. Laut Hüttenwart Max Nichtl produzieren die 22 neuen Module so viel Strom, dass der Hüttenbetrieb bei gutem Wetter weitestgehend ohne das Blockheizkraftwerk auskommt.

Mit dieser Investition werde die Hütte dem Umweltgütesiegel gerecht, das ihr für umweltgerechten und energieeffizienten Hüttenbetrieb verliehen wurde, betont Nichtl. Neben der PV-Anlage und dem mit Rapsöl betriebenen Blockheizkraftwerk wurde zuletzt auch eine neue biologische Abwasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Auch der Antrieb der Materialseilbahn, welche die Versorgung der Hütte aus dem Tal erleichtert, läuft mit Rapsöl.

Tölzer Hütte auf Trockenperioden gut vorbereitet

Auch hinsichtlich ihrer Wasserversorgung ist die Tölzer Hütte auf die Herausforderungen des Klimawandels, also auch auf Trockenperioden, gut vorbereitet. Wie Nichtl erklärt, hat die rund 200 Meter westlich und 30 Höhenmeter unterhalb der Hütte gelegene Quelle „genug Schüttung, um den Hüttenbetrieb sicherzustellen“. Durch sie würden mittels einer Druckleitung „nur die Trinkwasserversorgung und der Betrieb der Personaldusche“ bedient.

Toilettenspülung mit Regenwasser

Für die Gäste gibt es keine Duschen. Alle Toilettenspülungen erfolgen über einen Großtank, in den das auf den Dächern gesammelte Regenwasser eingespeist wird. Die neue Saison auf der bewirtschafteten Hütte mit 70 Übernachtungsplätzen läuft aus Sicht des Alpenvereins und der neuen Wirtsleute Andrea Held und Benjamin Schödel übrigens hervorragend. Seit der Eröffnung am 13. Mai hatte man bislang rund doppelt so viele Gäste wie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre, heißt es. (rbe)

