Tölzer Isarbrücke glatt wie eine Eisarena

Die Tölzer Isarbrücke hätte am Montagabend zeitweise als Eishockey-Arena Verwendung finden können. Zu dieser Einschätzung kommt die Tölzer Polizeiinspektion in ihrem Pressebericht vom Dienstag.

Bad Tölz - Aufgrund spiegelglatter Fahrbahn und ungenügenden Sicherheitsabstandes ereigneten sich nach Polizeiangaben am Montag zwischen 18 und 19 Uhr mehrere Unfälle auf der Isarbrücke in Bad Tölz. So fuhr eine 52-jährige Penzbergerin mit ihrem Skoda in Schrittgeschwindigkeit über die Brücke. Als sie verkehrsbedingt anhielt, rutschte der hinter ihr fahrende Suzuki, gelenkt von einer 37-jährigen Tölzerin, leicht auf den Skoda hinten auf. Der nachfolgende 58-jährige Würzburger konnte seinen Mercedes nicht mehr zum Stehen bringen und rutschte daraufhin auf den Suzuki auf.

Alle Beteiligten, darunter auch ein 19-jähriger Tölzer, der auf das stehende Fahrzeug eines 40-jährigen Tölzers aufgefahren war, blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den beteiligten Autos auf rund 3700 Euro.