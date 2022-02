Tölzer Jahnstraße drei Wochen gesperrt: Verkehr muss durch die Bairawieser Straße

Von: Stefanie Wegele

Die Jahnstraße ist ab Montag gesperrt. © Stadtwerke

Die Stadtwerke planen für 2021 einige Baumaßnahmen. Mit der ersten geht es am 28. Februar los - und die hat es in sich: Für drei Wochen muss in Bad Tölz die Jahnstraße gesperrt werden.

Bad Tölz – Ab kommender Woche müssen sich Autofahrer in Bad Tölz auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Grund dafür sind Baumaßnahmen der Stadtwerke. Laut Pressemitteilung arbeiten die Stadtwerke 2022 weiter an einer „nachhaltigen und umweltfreundlichen Wärmebelieferung“ für die Bürger. Für eine zuverlässige Wasser-, Gas- und Stromversorgung im Stadtgebiet werde das Leitungsnetz ständig überprüft, erneuert und ausgebaut. Die Grabungen würden auch gleich für das Einbringen von Leerrohren für den Breitbandausbau genutzt.

In der Jahnstraße werden Leitungen für Nahwärme, Gas und Strom verlegt

Los geht es ab Montag, 28. Februar, mit dem Verlegen der Leitungen für Nahwärme, Gas- und Stromversorgung in der Jahnstraße. Daher wird die Straße ab der Dreifachturnhalle bis zur Kreuzung Hindenburgstraße komplett gesperrt, auch Parken ist nicht möglich. Der Verkehr wird über die Bairawieser Straße umgeleitet.

Ampel hilft Schülern beim Queren der Bairawieser Straße

Die Schüler können laut Mitteilung bis zur Peter-Freisl-Straße mit dem Bus fahren. Um die Sicherheit der Schüler auf dem Schulweg zu gewährleisten, stellen die Stadtwerke zur Querung der dann viel befahrenen Bairawieser Straße eine Fußgängerampel zur Verfügung. Zu Schulzeiten wird ein Schulweghelfer bereit stehen. Zudem gilt ab Baustellenbeginn Tempo 30 in der Bairawieser Straße. Zu Fuß kann die Jahnstraße aber passiert werden.

Im Anschluss beginnt die Baustelle der Stadt

Nach Angaben der Stadtwerke werden im weiteren Verlauf auch die Kreuzung an der Hindenburgstraße und die Straße selbst zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten in der Jahnstraße sollen Ende April – rechtzeitig vor Beginn der städtischen Baustelle an der Bairawieser Straße – abgeschlossen sein, die in der Hindenburgstraße etwa Mitte Mai.

Ebenfalls an einer Nahwärmeversorgung wird im Badeteil ab Mitte Mai gearbeitet. Vier Monate werden in der Wengleinstraße, Kreuzung Buchener Straße bis zum Rosenhof/Ludwigstraße neue Leitungen verlegt. Für die Wengleinstraße ist eine Vollsperrung vorgesehen. Zudem werden im Badeteil von der Arzbacher Straße bis zum Max-Höfler-Platz Mitte/Ende Mai die Strom- und Wasserleitungen erneuert. Autofahrer müssen mit einer Vollsperrung und Umleitung rechnen.

Bauabschnitt in der General-Patton-Straße ab März

Bereits 2021 wurden am Lettenholz die Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse erneuert. Jetzt kommt der nächste Bauabschnitt in der General-Patton-Straße an die Reihe. Je nach Wetter werden im März die Arbeiten dort begonnen. Mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelregelung an der Osterleite ist im Frühsommer zu rechnen. In rund acht Wochen werden die Stromleitungen von der Einfahrt „Am Schuss“ weiter zur Einfahrt in die Krankenhausstraße bis hin zum Kesselhaus erneuert.

Der Termin für die Erneuerung der Strom- und Wasserleitung im Maierbräugasteig hänge laut Stadtwerken vom Baufortschritt in der Jahn- beziehungsweise Bairawieser Straße ab. Auch hier ist zeitweise mit einer Vollsperrung zu rechnen, die Zufahrt wird über die Schießstattstraße erfolgen.

Fortschritt der einzelnen Arbeiten hängt auch vom Wetter ab

Aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem Arbeitsfortschritt anderer Gewerke können die Stadtwerke die Maßnahmen „nicht punktgenau planen“. Das Unternehmen informiert daher auch regelmäßig über die Presse, auf der Homepage und über Social Media über die Baumaßnahmen.

