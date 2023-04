Tölzer Junglöwen: Furioser Schlussspurt kommt zu spät

Von: Patrick Staar

Glückwunsch an den Meister: Nach Spielende gratulierten die Tölzer Junglöwen (v. li.) Dominik Gißibl, Martin Maier und Maximilan Zöhren vor voll besetzten Zuschauerrängen ihren Kontrahenten aus Iserlohn. © Dennis Echtermann

Die Tölzer DNL-Mannschaft hat alles gegeben, doch am Ende hat es nicht ganz gereicht: Vor 2500 Zuschauern verloren die Junglöwen das DNL2-Finale beim Iserlohner EC mit 3:5.

Bad Tölz/Iserlohn - „Es war eine Top-Saison“, bilanziert Trainer Florian Funk. „Nur das i-Tüpfelchen hat gefehlt.“ Die Junglöwen hätten die Partie durchaus gewinnen können. Richtig stark waren sie vor allem am Anfang und am Ende der Partie. Nach fünf Minuten spielte Jakob Oberhöller einen Rückpass zu Justi Späth. Der nahm den Puck an und schoss präzise zum 1:0 ins lange Eck. Was den Tölzern in diesem Moment noch nicht klar war: Es sollte für lange Zeit das letzte Tor bleiben.

Iserlohn zieht bis auf 5:1 davon

Nach acht Minuten gewann Tim Lutz ein Bully, der Puck kam zu Christian Schilling, der direkt von der blauen Linie abzog und zum 1:1 vollstreckte. Die Gastgeber hatten nun einen Lauf und trafen in schöner Regelmäßigkeit. Lutz erhöhte auf 2:1 und 3:1 (12., 23.), Jelle Julien auf 4:1 (28.), und Nils Elten ließ das 5:1 folgen.

Trauer über viele vergebene Torchancen

Funk trauerte anschließend den vielen vergebenen Torchancen hinterher. Gegen Ende des zweiten Drittels habe sein Team sechs, sieben hundertprozentige Chancen vergeben und den Pfosten getroffen: „Wenn du gewinnen möchtest, muss halt mal ein Puck rein.“ Die Statistik bestätigt Funks Einschätzung: Am Ende hatten die Gastgeber 35 Mal aufs gegnerische Gehäuse geschossen und fünf Mal getroffen, die Tölzer brachten es auf 41 Versuche und nur drei Tore.

Sahanoglus Stockstich „ein Nackenschlag“

Justi Späths zweiter Treffer in der 42. Minute schien nichts mehr Großartiges am Spielverlauf ändern zu können. Als dann auch noch Ismail Sahanoglu eine Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen Stockstich kassierte (54.), schien die Partie endgültig gelaufen zu sein. Der Stürmer hatte sich an der Auswechselbank der Gäste in einen Disput verwickeln lassen und beendete diesen mit einem Stockschlag gegen den Bauch seines Gegenspielers.

Mannschaft entwickelt „unglaubliches Feuer“

Was sich nun abspielte, war erstaunlich – und überraschte auch Funk. „Die Strafe war ein Nackenschlag. Aber danach hat die Mannschaft ein unglaubliches Feuer entwickelt.“ Sechs Minuten vor Schluss nahm Funk seinen Torhüter Joshua Baron vom Eis, zwei Iserlohner wanderten auf die Strafbank, und Maximilan Zöhren gelang das 3:5. Die Junglöwen erkämpften sich fortan jede Scheibe, vor dem Iserlohner Tor ging es drunter und drüber, doch der Puck wollte nicht mehr über die Torlinie.

„Ich habe ihnen gesagt, dass sich keiner was vorwerfen muss“

Am Ende hätte die Stimmungslage der beiden Teams unterschiedlicher kaum sein können. Während Danyel Waizmann, Florian Kästele und Joshua Baron enttäuscht auf die Knie sanken, feuerten die Iserlohner ihre Helme unters Stadiondach, begruben ihren Torhüter unter einer Menschentraube und stemmten wenig später den Meisterpokal hoch. Funk ging aufs Eis und versammelte die enttäuschte Truppe um sich: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie alles gegeben haben und dass sich keiner was vorwerfen muss.“ Der Coach verweist auf den Saisonanfang: „Da haben wir fünf der ersten sechs Spiele verloren. Niemand hätte damals damit gerechnet, dass wir am Ende im Finale stehen und aufsteigen.“

Iserlohner EC - EC Bad Tölz/DNL 5:3 (2:1, 3:0, 0:2). – Tore/Vorlagen: Späth 2/1, Zöhren 1/0, Oberhöller 0/2, Sihling 0/2, Kästele 0/1. – Strafminuten: IEC 18, ECT 16 + 5 + Spieldauer Sahanoglu (Stockstich). – Zuschauer: 2500.