Tölzer Junglöwen: „Man sollte uns nie abschreiben“

Von: Patrick Staar

Fast 1000 Zuschauer bejubelten am Sonntagnachmittag den 6:5-Sieg der Junglöwen über den Iserlohner EC. © Patrick Staar

Die Tölzer DNL-Mannschaft gewinnt im vierten Playoff-Finalspiel mit 6:5 gegen Iserlohn. Die Entscheidung über den Meistertitel fällt am Dienstag.

Bad Tölz - Die Tölzer Löwen haben sich schon vor einem Monat aus der Saison verabschiedet, die Junglöwen scheinen hingegen richtig Spaß an dieser Spielzeit zu haben. Nach einer 1:4-Heimniederlage im dritten Finalspiel der Playoff-Runde am Samstagabend kamen sie gestern Nachmittag zurück und siegten gegen den Iserlohner EC mit 6:5. Die Entscheidung über den Meistertitel in der DNL 2 fällt damit im fünften Playoff-Spiel am morgigen Dienstag (19 Uhr) in der Eissporthalle am Seilersee in Iserlohn: „Man sollte uns nie abschreiben“, sagte Torhüter Joshua Baron nach dem hochdramatischen Kampfspiel vor knapp 1000 Zuschauern im Tölzer Eisstadion.

Funk: „Ich hätte meiner Mannschaft nicht zugetraut, dass sie das vierte Spiel gewinnt.“

In der Playoff-Runde mit zwei ebenbürtigen Teams entscheiden Kleinigkeiten. Ganz wichtig für den weiteren Spielverlauf ist meist, wer das erste Tor schießt. Und das waren am Samstag die Gäste: „Wir hatten 40 Minuten nicht den richtigen Biss“, stellte Trainer Florian Funk fest. Dies änderte sich erst, als Simon Eimansberger kurz nach Beginn des letzten Drittels der Anschlusstreffer gelang. Iserlohn antwortete kühl mit dem 3:1 (48.). Und aufs leere Tölzer Tor ließ Daniel Seibel 57 Sekunden vor Schluss auch noch das 4:1 folgen. „Wer in einer Playoff-Runde das dritte Spiel gewinnt, hat vom Kopf her einen entscheidenden Vorteil“, kommentierte Funk. „Ich hätte meiner Mannschaft nicht zugetraut, dass sie das vierte Spiel gewinnt.“

Früher Führungstreffer löst Abschluss-Blockade

Doch dieses Mal lief es für sein Team. Kilian Heiß gelang nach sechs Minuten das 1:0, was die Abschluss-Blockade löste. Auch danach fanden die Junglöwen stets die passende Antwort. Als Iserlohn auf 2:1 davonzog, trafen kurz hintereinander Timo Sticha (18.), Maxi Zöhren (21.) und Henry Sihling (25.). Als Iserlohn mit einem Doppelschlag den 4:4-Ausgleich schaffte (27./28.), legten Henry Sihling (34.) und Niklas Hörmann (39.) die entscheidenden Treffer nach.

Joshua Baron pariert kurz vor Schluss einen Penalty

Im Schlussdrittel wurde die Partie zum Krimi, die Ereignisse überschlugen sich. Florian Kästele fuhr sechs Minuten vor Schluss einen Konter, scheiterte aber am Torgestänge. Fast im Gegenzug traf Iserlohns Tim Lutz. So stand es nicht 7:4 für Tölz, sondern nur noch 6:5. Iserlohn rannte an, und bekam drei Minuten vor Schluss einen Penalty zugesprochen – den Joshua Baron unter dem Jubel des Publikums parierte.

Heikle Schlussminute in der Unterzahl

Richtig heikel wurde es dann noch mal eine Minute vor Schluss, als Timo Sticha eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Stockschlag kassierte. Vier Tölzer Feldspieler wehrten sich mit Vehemenz gegen sechs Iserlohner und retteten die knappe Führung über die Zeit. Der Rest war Jubel und Ehrenrunden. „Die Burschen kämpfen und arbeiten gut“, lobte Funk. Entscheidend war, dass wir fast immer in Führung gelegen sind. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir im fünften Spiel auch in Führung gehen.“

EC Bad Tölz – Iserlohner EC (Sa.) 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). – Tor/Vorlage: Eimansberger 1/0, Heiß 0/1. – Strafminuten: ECT 12, IEC 8. – Zuschauer: 800.

EC Bad Tölz – Iserlohner EC (So.) 6:5 (2:2, 4:2, 0:1). – Tore/Vorlagen: Sihling 2/0, Zöhren 1/2, Sticha 1/2, Heiß 1/0, Hörmann 1/0, Sahanoglu 0/2, Waizmann 0/1, Späth 0/1, Kästele 0/1. – Strafminuten: ECT 14, IEC 18. – Zuschauer: 850.