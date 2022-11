Tölzer kauft Obdachlosenzeitung und fällt Trickdieb zum Opfer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Um über 500 Euro wurde der Tölzer von einem Trickdieb erleichtert. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Er wollte etwas Gutes tun und wurde am Ende bestohlen: Ein Tölzer fiel am Mittwoch in der Marktstraße einem Trickdieb zum Opfer.

Bad Tölz - Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in der Tölzer Marktstraße. Beim Opfer handelt es sich um einen 68-Jährigen.

Beim Kauf einer Obdachlosenzeitung bestohlen

Nachdem der Tölzer Geld bei der Sparkasse abgehoben hatte, kaufte er bei dem noch unbekannten Täter eine Obdachlosenzeitung. Kurze Zeit später musste der Mann jedoch feststellen, dass ihm dabei offensichtlich 570 Euro entwendet worden waren.

Der Polizei liegt eine Täterbeschreibung vor

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, 25 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er hatte schwarze kurze Haare, ein volles Gesicht, sowie einen Vollbart. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Tölzer Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

