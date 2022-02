Tölzer Kiffer muss in den Knast

Bereits acht Vorstrafen hat der 24-Jährige angesammelt. Nun kam eine weitere Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln hinzu. © dpa

Trotz offener Bewährung wurde ein Tölzer mit Marihuana erwischt – mit Konsequenzen: Er wurde nun zu vier Monaten Haft verurteilt.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Die Anklage ist in einem knappen Satz zusammengefasst: „Am 12. März vorigen Jahres gegen 20.15 Uhr kaufte der Angeklagte vom anderweitig Verfolgten 1,97 Gramm Marihuana.“ Das wäre womöglich keine ganz große Sache gewesen, hätte der Beschuldigte nicht binnen weniger Jahre bereits acht Vorstrafen gesammelt, darunter eine offene Bewährungsstrafe wegen eines gleich gelagerten Delikts. Deshalb führte die neue Verhandlung für einen Tölzer (24) geradewegs in den Knast: Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt, eine Bewährung gibt es dieses Mal nicht.

Tölzer hatte bereits diverse Vorstrafen

Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass der Angeklagte nur knapp fünf Wochen bevor das Marihuana in seinem Mantelsaum gefunden wurde, vom Amtsgericht wegen unerlaubten Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden war. „Er geht hier raus und denkt sich LmaA“, tat Richter Helmut Berger später in seiner Urteilsbegründung unmissverständlich kund, was er vom Verhalten des jungen Mannes hält. Das Einzige, was er sagen könne, sei, dass er die Person nicht kenne, von der er angeblich Marihuana gekauft haben soll, so der 24-Jährige. Er versicherte: „Das Betäubungsmittel gehört nicht mir.“ Tatsächlich konnte der Erwerb der weichen Droge zu dem in der Anklage genannten Zeitpunkt nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. „Wir haben eine Übergabe beobachtet“, erklärte der ermittelnde Polizeibeamte, musste jedoch eingestehen: „Was genau übergeben wurde, haben wir nicht gesehen.“

Marihuana in Jackensaum versteckt

Unzweifelhaft war jedoch, dass sich das Marihuana bei der Durchsuchung des Verdächtigen wenig später in der Königsdorfer Straße in dessen Besitz befand. „Der Jackensaum des Angeklagten war beschädigt, da schaute das Marihuana heraus“, so der Zeuge. Deshalb erfolgte eine Verurteilung nicht wegen Erwerbs, sondern wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. „Die Rückfallgeschwindigkeit setzt dem Ganzen die Krone auf“, sagte Staatsanwalt Thomas Ehemann. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten.“ Er beantragte eine Haftstrafe von fünf Monaten. Der Verteidiger plädierte für ein mildes Urteil gegen den „Raucher, der von seiner Sucht nicht loskommt“. Richter Helmut Berger hielt vier Monaten ohne Bewährung für „gerade noch ausreichend“. Wohl auch, weil der Verurteilte damit rechnen muss, dass die Bewährung aus der Verurteilung im Februar 2021 aufgehoben wird und er weitere acht Monate absitzen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

