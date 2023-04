Tölzer Klinik evakuiert: Schuld war ein Handy

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Tölzer Feuerwehr rückte gegen 4.20 Uhr zu einer Klinik aus. © ike

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Handy löste sehr Früh am Dienstag einen Brandalarm in einer Tölzer Klinik aus.

Bad Tölz - Ein Handy hat am Dienstag in der Früh einen Brandalarm in Bad Tölz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte ein 37-jähriger Patient der Schlemmer-Klinik sein Samsung-Handy in seinem Zimmer zum Laden angesteckt. Gegen 4.20 Uhr bemerkte er, dass das Gerät plötzlich zu qualmen anfing.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Patient wirft rauchendes Gerät auf den Balkon

Er konnte das rauchende Gerät nach Angaben der Polizei zwar noch auf den Balkon werfen, die Brandmeldeanlage hatte aber bereits ausgelöst. Die Klinik wurde nach der automatischen Alarmauslösung vom Personal evakuiert. Die Feuerwehr belüftete das Patientenzimmer.

Verletzt wird glücklicherweise niemand

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die elf Einsatzkräfte der Feuerwehr waren etwa eine halbe Stunde vor Ort. Mit im Einsatz waren Polizei und Rettungsdienst.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.