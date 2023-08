Tölzer Klinik spendet Matratzen für Krankenhäuser in der Ukraine

Von: Sabine Schörner

Dankbar für die Spende der Tölzer Asklepios-Stadtklinik: Eckhard Zimmermann (li.) und ein Kollege von der Organisation „Solidarität Ukraine“ vor dem Matratzenberg. © Klinik

Die Tölzer Asklepios-Stadtklinik unterstützt eine Hilfsaktion in der Ukraine. 200 Mitarbeiter der Klinik stammen selbst aus dem Land, das vom Krieg gebeutelt wird.

Bad Tölz/Tultchyn – Eckhard Zimmermann organisiert für die Initiative „Solidarität Ukraine“ Hilfstransporte in das vom Krieg gebeutelte Land. Ziele sind diesmal ein Krankenhaus und ein Reha-Zentrum in der westukrainischen Stadt Tultchyn. Auch die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz unterstützt die Aktion und spendet 37 Matratzen für die Menschen vor Ort. Das berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung.

Im Kriegsgebiet werden jetzt vor allem Waren für Krankenhäuser und Medikamente benötigt

Die Hilfsaktion „Solidarität Ukraine“ wurde 2022 unter der Federführung der Landrätin von Weilheim-Schongau, Andrea Jochner-Weiß, ins Leben gerufen. Wurden im Kriegsgebiet anfangs vorwiegend Kleidung und Lebensmittel benötigt, sind es jetzt vor allem Rehabilitationsware, Windeln für Kinderheime und Kinderkliniken, Waren für Krankenhäuser bis hin zu hoch spezialisierten Medikamenten, die zum Stillen von Blutungen an der Front erforderlich sind. „Wir haben vom Feuerwehrauto bis zum Mercedes-Sprinter schon ganz viel geliefert“, wird Zimmermann in der Mitteilung zitiert. „Mittlerweile haben wir über 200 Transporte in die Ukraine durchgeführt mit über 300 Tonnen an Waren. Da ist alles dabei von Kinderspielzeug über Windeln bis zu Werkzeug – oder eben auch Matratzen.“

Aufbau eines Reha-Zentrums in der Stadt Tultchyn

Im Augenblick hilft die Organisation beim Aufbau eines Reha-Zentrums in der Stadt Tultchyn in der Westukraine. Ungefähr 20 000 Binnenflüchtlinge sowie über 1000 Flüchtlinge aufgrund der Staudamm-Sprengung müssen in dieser Stadt versorgt werden. Sehr viele Einwohner befinden sich im Kriegseinsatz in der Ostukraine. „Das heißt, sie brauchen eine Rehabilitation, um wieder ins Leben zurückzufinden. Und das versuchen wir zu unterstützen,“ erklärt Zimmermann. Sein ehrenamtlicher Einsatz bedeutet ihm viel: „Es zeigt einem, dass man auch als Einzelner etwas bewegen kann. Es geht wirklich um jeden einzelnen Rollstuhl, um jede einzelne Gehhilfe, um jede einzelne Matratze, wo man ganz genau weiß, das hilft einer bestimmten Person. Das ist eine ganz große Befriedigung.“

Klinik hat bereits Betten für zwei ukrainische Krankenhäuser gespendet

„Das Engagement der ,Solidarität Ukraine‘ von Herrn Zimmermann und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist wirklich großartig“, sagt der Geschäftsführer der Asklepios-Stadtklinik, Felix Rauschek. „Daher freuen wir uns, dass wir ihnen 37 Matratzen für das Krankenhaus sowie das Reha-Zentrum in Tultchyn zur Verfügung stellen können.“ Die Lieferung wurde Anfang August an die Zielorte in der Ukraine gebracht.

Die Asklepios-Stadtklinik hat bereits Krankenbetten für die ukrainischen Krankenhäuser in Bergegovo und Skolje gespendet. Eine Sachspende in Form von medizinischem Bedarf und sonstigen Artikeln ging an eine ukrainische Kirchengemeinde in München. Auch Kartons mit Verbandsmaterial und anderem wurden zur Verfügung gestellt. Außerdem bietet Asklepios seit Beginn des Krieges Hilfe bei der medizinischen Versorgung von Kriegsflüchtlingen in Deutschland an. Auch in der Tölzer Stadtklinik wurden laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen mehrere Geflüchtete aus der Ukraine behandelt.

Die Solidarität mit den Betroffenen kommt nicht von ungefähr: Bundesweit arbeiten bei Asklepios mehr als 200 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, darunter drei am Standort Bad Tölz. Viele haben Verwandte und Freunde im Land.

