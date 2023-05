Stellario Fagone wechselt zum Tölzer Knabenchor

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Der Tölzer Knabenchor hat derzeit rund 210 Mitglieder, vom Nachwuchs bis zum Männerchor. In der Saison 2022/23 werden mehr als 100 Chor- sowie solistische Auftritte absolviert. © Hans-Peter Remark

Diese Nachricht sorgt in Musik-Kreisen für Aufsehen: Stellario Fagone wird neuer Künstlerischer Leiter des Tölzer Knabenchors. Im März war es zum Zerwürfnis mit der Bayerischen Staatsoper gekommen, wo der Italiener 20 Jahre lang beschäftigt war.

Bad Tölz/München – Der Tölzer Knabenchor hat einen neuen Künstlerischen Leiter. Wie der Chor am Dienstag bekannt gab, wird Stellario Fagone diese Stelle zum 1. Juni antreten. Die Nachricht sorgt in Musik-Kreisen für Aufsehen, denn der Italiener war seit 2003 in verschiedenen führenden Positionen an der Bayerischen Staatsoper in München tätig, zuletzt als stellvertretender Chordirektor und Leiter des Kinderchores. Im März 2023 wurde er fristlos entlassen. Über die Gründe ist nichts bekannt.

Fagone genießt einen exzellenten Ruf und arbeitet unter anderem mit Weltstars wie Jonas Kaufmann eng zusammen. Die Leitung des Tölzer Knabenchores sei für ihn eine „Herzensaufgabe“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Er wolle „die Identität des Knabenchores in puncto Klang und Repertoire bewahren“, aber auch durch neue Ideen ergänzen. Ziel sei zudem, wieder mehr „Tölzer Knaben“ zu gewinnen, heißt es weiter.

Schmidt-Gaden: „Fagone ist eine Institution“

Knabenchor-Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden zeigte sich glücklich über diesen Coup: „Stellario Fagone ist eine Institution und schafft es, dass alle mit Lust und echter Freude ihr Bestes geben“, wird sie zitiert. Der Italiener bringe alles mit, was sie sich gewünscht habe – „menschlich wie pädagogisch, aber ebenso in Sachen gesanglich-künstlerisches Know How“.

Stellario Fagone (53), neuer Künstlerischer Leiter des Tölzer Knabenchores. © Agentur

Vorbereitungen fürs 70-jährige Bestehen in 2026 laufen

Der Tölzer Knabenchor hat derzeit rund 210 Mitglieder, vom Nachwuchs bis zum Männerchor. In der Saison 2022/23 werden mehr als 100 Chor- sowie solistische Auftritte absolviert. Erst vor Kurzem hatte der Chor bekannt gegeben, seine Identifikation mit Bad Tölz stärken zu wollen (wir berichteten). Mit Fagone will man nun auf das 70-jährige Bestehen des Chores hinarbeiten, das 2026 gefeiert wird.

Nachfolger von Michael Hofstetter

Fagone stammt aus Turin, studierte dort auch und war von 1998 bis 2000 als Pianist und musikalischer Assistent des RAI-Symphonieorchesters in Turin tätig. Beim Tölzer Knabenchor tritt er die Nachfolge von Michael Hofstetter an. Dieser war im Juni 2021 als Künstlerischer Leiter vorgestellt worden, legte dieses Amt aber schon im folgenden Sommer wieder nieder. Als Gründe wurden Hofstetters zahlreiche andere Verpflichtungen genannt. Er fungiert nun als Erster Gastdirigent und hatte mit dem Chor im vergangenen Sommer noch eine CD mit Bach-Motetten in der Stadtpfarrkirche aufgenommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.