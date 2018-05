Tölzer Knabenchor: Hier sind die Kleinen mal ganz groß

Der Tölzer Knabenchor ist ein renommiertes Ensemble. Dabei ist es wichtig, immer für Nachwuchs zu sorgen. Deshalb gab es jetzt besondere Aktionstage.

Bad Tölz– Musikalische Frühförderung wird in diesen Tagen beim Tölzer Knabenchor ganz groß geschrieben. Der Chor beteiligt sich erstmals am „Aktionstag Musik“, durchgeführt von der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM). Den Aktionstag gibt es seit 2013. Er soll Kindern, die in Tagesstätten betreut werden, die Möglichkeit geben, gemeinsam mit annähernd Gleichaltrigen zu singen, die als stimmlich und musikalisch hochbegabt gelten. Dazu zählen auch die Buben im Tölzer Knabenchor.

Am Montag- und Mittwochnachmittag besuchten fünf Gruppen die Probenstudios in München. „Nicht nur den Gästen, auch unseren Jungs hat es Spaß gemacht“, berichtet Dr. Clemens Haudum, einer der beiden Künstlerischen Leiter des Tölzer Knabenchors. Der Aktionstag soll den Tagesstättenkindern unabhängig von sozialer Herkunft und finanziellem Status der Eltern die Möglichkeit geben, mit Musik in Kontakt zu kommen. Musikalische Früherziehung ist auch Knabenchorgründer Prof. Gerhard Schmidt-Gaden ein wichtiges Anliegen: „Je früher man damit beginnt, desto reicher werden die späteren Früchte sein.“

Haudum zufolge studierten die Stimmbildner mit den Besucher-Kindern zum Beispiel den Kanon „Bruder Jakob“ ein und machten Übungen, wie sie auch professionell im Chor gelehrt werden, etwa den „Lippenspitzer“: Dazu wird ein Stift zwischen Oberlippe und Nase gelegt. „Wenn man eine Schnute zieht, wird der Ton runder, voller und schöner“, erklärt Haudum.

Der Aktionstag ist eines von mehreren Projekten des Chores. Anfang Mai hatte man zu zwei Tagen der offenen Tür geladen. „Es lief sehr gut“, sagt Haudum. Es seien sowohl neue Interessenten gekommen als auch Geschwister, Eltern und Großeltern von aktuellen Chorsängern, um mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Im Knabenchor singen derzeit rund 180 Buben, unterrichtet von zehn Pädagogen in Einzel- und Gruppenstunden.

Im Juni werden erstmals die „Minis“ starten, ein besonderes Angebot für musikalische Früherziehung (wir berichteten). Fünf- bis Siebenjährige werden einmal in der Woche eine Stunde „unterrichtet“. „Es geht darum, ein Musik- und Rhythmusgefühl zu entwickeln, den Körper und die Stimme kennenzulernen“, erklärt Haudum. Es gibt zwei Gruppen mit zehn Kindern, die von Julia Jacobs betreut werden. Das Angebot ist offen, das heißt, interessierte Eltern können sich jederzeit melden. Ab September sind weitere Gruppen möglich.

Bei der Jahresversammlung des Chors wurde vor Kurzem Thomas Goppel zum Vorsitzenden des Fördervereins bestimmt. Bei der Zusammenkunft legte der Chor auch seinen Rechenschaftsbericht vor, in dem die rege Konzerttätigkeit 2017 aufgelistet wurde. Höhepunkt waren im Juni das Exklusivkonzert in der Sixtinischen Kapelle in Rom sowie der St. Peter-und-Paul-Gottesdienst mit dem Papst, berichtet Pressesprecher Peter Schulz. Für die Buben sei jedoch auch der Auftritt bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern unvergessen.

Lesen Sie auch: Tölzer Knabenchor: Meisterleistung an Ostern

und:

SCHRIFTSTELLER CHRISTOPHER KLOEBLE BERICHTET ÜBER SEINE ZEIT BEIM TÖLZER KNABENCHOR„Es wurden Grenzen überschritten“