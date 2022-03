Tölzer Knabenchor: Talentsuche startet wieder

Von: Christiane Mühlbauer

Der Tölzer Knabenchor sucht neue Talente. © arp

Der Tölzer Knabenchor sucht weiterhin Buben, die dem Ensemble beitreten möchten. Mit Schulen wurde bereits Kontakt aufgenommen, Eltern können sich aber auch direkt melden.

Bad Tölz/München – Der Tölzer Knabenchor ist weiterhin offen für Buben, die sich für eine Aufnahme interessieren. Gab es vor Corona bestimmte Aufnahmezeiten, so sei derzeit „vieles im Fluss“, berichtet Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden auch im Hinblick auf das bevorstehende Knabenchorfestival Ende Mai in Bad Tölz. „Wir haben an den Schulen im Landkreis schon angeklopft“, sagt sie. In Frage kommen Buben der ersten und zweiten Grundschulklasse.

Interessierte Eltern können sich aber auch direkt im Chorbüro melden. Je nach musikalischer Ausbildung sei es möglich, dass das Kind auch schon in Chor vier einsteigen könne. Eigentlich findet die Grundausbildung in Chor fünf statt. Dort gibt es derzeit 15 Kinder. „Sie sind alle hochmotiviert und sehr diszipliniert“, freut sich Schmidt-Gaden.

Nachwuchsmangel vermutlich in drei Jahren

In den weiteren Chören drei bis eins sei die Besetzung gut. „Der Nachwuchsmangel macht sich vermutlich erst in drei Jahren bemerkbar, wenn wir jetzt nicht genügend Kinder finden“, sagt die Geschäftsführerin.

Dass Knabenchor weitaus mehr bedeute als „nur“ klassische Musik, will der Chor beim Festival-Konzert am Mittwoch, 25. Mai (Vorabend Christi Himmelfahrt), im Kurhaus zeigen. Der Auftritt richtet sich an ein jüngeres Publikum. Auf der Bühne steht unter anderem die Indie-Band „Kytes“ mit dem ehemaligen Knabenchor-Sänger Michael Spieler. Zudem werden weitere Sänger für Überraschungen sorgen.

Das Festival wird an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, mit einem Auftritt des Tölzer Knabenchors offiziell eröffnet. Es kommen die Augsburger Domsingknaben, die Regensburger Domspatzen und der Windsbacher Knabenchor. Diese Konzerte finden heuer in der Stadtpfarrkirche statt. Schmidt-Gaden spürt großes Interesse. „Wir haben schon Kartenbestellungen bis aus Schweden.“ Derzeit dürfen Kulturveranstaltungen zu 75 Prozent ausgelastet werden. Sollte noch mehr möglich sein, werden weitere Karten in den Vorverkauf gegeben.

Weitere Infos

über das Programm des Festivals im Internet auf www.bad-toelz.de/chor.

Eltern, die sich für den Chor interessieren, können sich melden unter Telefon 089/7 24 41 94-13 oder per Mail an chorbuero@toelzerknabenchor.de

