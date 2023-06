Tölzer Kocherlball: Walzer bei Sonnenaufgang

Obwohl weniger Gäste als im Vorjahr da waren, war die Tanzfläche gut gefüllt. © kb

Der Tölzer Kocherlball lockte etwa 70 Tanzbegeisterte um 6 Uhr morgens ans Kurhaus. Das „Musicanti Ballorchesters“ spielte rund vier Stunden auf.

Bad Tölz – Tanzbegeisterte Frühaufsteher waren am Sonntag zum Tölzer Kocherlball eingeladen. Wer rechtzeitig aus den Federn kam, den begrüßten ein wolkenloser Himmel und angenehme 15 Grad am Kurhaus. Unter der Leitung von Anna Kagerer spielten ab 6 Uhr morgens die zehn Frauen und Männer des „Musicanti Ballorchesters“ rund vier Stunden lang Walzer, Polkas, Boarische und Wiener Tänze in einem Tempo, das niemand übermäßig ins Schwitzen brachte.

Musikalische Begleitung durch „Musicanti Ballorchesters“

Los ging’s mit dem Tölzer Schützenmarsch, Höhepunkt war wie immer die Münchner Francaise. Angeleitet wurden die rund 70 Tänzer vorwiegend älterer Jahrgänge, von Rita und Uli Regele. Für flottere Rhythmen sorgten anschließend noch der Tölzer Peter Zoelch, der mit seinen „Young Groove Teeth“ bis zur Mittagszeit aufspielte.

Den Tölzer Kocherlball gibt es, veranstaltet von der Tourist-Information, seit 2014. Anlass war damals die 100-Jahr-Feier des Kurhauses. Er erinnert an die inzwischen von tausenden besuchten Münchner Kocherlbälle am Chinesischen Turm im Englischen Garten, auf denen einst die Bediensteten der feinen Herrschaften am frühen Sonntagmorgen tanzen durften, um dann später wieder pünktlich ihren Dienst anzutreten.

Viele Gäste in bayerischer Tracht

Als „Kocherl“ verkleidete Teilnehmerinnen waren heuer mit Ausnahme von Dagmar Karl aus Bad Tölz nicht anzutreffen, die bayerische Tracht dominierte. Trotz der günstigen Witterung kamen heuer allerdings weniger Teilnehmer als nach der Corona-Pause im Vorjahr. Das wurde auch von der Kurhaus-Gastronomie, die schon ganz früh am Morgen mit Weißwürsten, Bier und Wienern bereitstand, bedauert. (Karl Bock)

