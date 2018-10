Tölzer Kurbücherei: WC wird endlich saniert

Die Toilette in der Tölzer Kurbücherei ist seit Jahren nicht nutzbar. Das ärgert die 94-jährige Ursula Schmid-Dessin.

Bad Tölz – Auf eines freut sich Ursula Schmid-Dessin besonders: Die frühere Kinderärztin von Gaißach schätzt die regelmäßigen Bridge-Treffen am Donnerstagabend in der Tölzer Kurbücherei. Die rüstige 94-Jährige ärgert sich in einem Brief an den Tölzer Kurier nur über eines: Dass die Toilettenanlage seit Jahren außer Betrieb ist. Das bedeute für sie, dass sie ab Nachmittag nichts mehr trinke, um nur ja nicht in die Verlegenheit zu kommen, das Örtchen im Nachbarhaus aufsuchen zu müssen. Dafür gebe es den Schlüssel. Aber der Weg dorthin ist der alten Dame vor allem im Winter, bei schlechtem Wetter oder nachts zu beschwerlich.

Ganz grundsätzlich findet Schmid-Dessin, dass es sich für eine Stadt, die sich Bad nennt, nicht ziemt, jahrelang eine Renovierung zu versprechen, aber nicht durchzuführen. Sie muss aber nicht mehr lange Geduld haben. Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach berichtet, dass die Stadt die lange geplanten Sanierungsarbeiten im Keller der Kurbücherei begonnen habe. Noch in der Weihnachtszeit soll die Toilettenanlage wieder nutzbar sein. chs

