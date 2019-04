Zart bis rassig: Frühjahrssingen der Bergwacht wieder ein voller Erfolg

Beim Frühjahrssingen der Bergwacht wird stets hochkarätige Volksmusik im Tölzer Kurhaus geboten.

Bad Tölz – Einen Pflichttermin für alle Freunde echter alpenländischer Volksmusik nannte Bergwacht-Bereitschaftsleiter Horst Stahl das in der 13. Auflage stattfindende Frühjahrssingen im Tölzer Kurhaus. Und ein Pflichttermin ist der Besuch wohl auch für viele Freunde der Bergwacht, denn der Erlös dieses Abends wird zweckgebunden für den Bau der neuen Tölzer Rettungswache verwendet. Der Baubeginn – eigentlich für den Herbst vorgesehen – wird sich noch einmal verschieben, sagte Stahl in seiner Begrüßung. Nachdem das Projekt der Tölzer Bergwacht in direkter Verbindung mit einem angrenzenden Bauvorhaben der Bergwacht Bayern steht, komme es aus „verwaltungsorganisatorischen“ Gründen zu einer Verzögerung. „Aber im nächsten Frühjahr legen wir los, ob mit oder ohne die Bergwacht Bayern. Schließlich feiern wir 2020 unser 100-jähriges Bestehen, und es wäre schön, wenn wir uns zu diesem Jubiläum unseren Traum erfüllen könnten.“

Ein durchwegs angenehmer Pflichttermin dürfte das Frühjahrssingen aber auch für all diejenigen gewesen sein, die nach dem noch kaum verabschiedeten schneereichen Winter von wärmeren Tagen träumen. Mit ihren Liedern und Musikstücken brachten die vier mitwirkenden Gruppen sowie Moderator Siegi Götze erfrischende und erheiternde Frühlingsstimmung in den großen Saal, der, wie Stahl anmerkte, schon ausverkauft war, „da hatten wir die Werbeplakate noch gar nicht aufgehängt“.

Während die „jungen Ramsauer Sänger“ aus Berchtesgaden mit ihrer exakten und ausdrucksfreudigen Singweise hier im Isarwinkel keine Unbekannten mehr sind, könnte man den „Duschlhof Gsang“ aus dem Rottal schon eher als „Neuentdeckung“ bezeichnen. Seit 2011 ist das Familien-Quartett mit Mutter, Tochter und zwei Söhnen sängerisch unterwegs und beeindruckte auch im Kurhaus mit seinem hervorragenden Klangbild und seinem ganz eigenen feinsinnigen Repertoire.

Dass mit den Volksliedern auch der Dialekt weitergetragen wird, ist ein wesentlicher Aspekt – und ganz im Sinne von Stadtpfarrer Peter Demmelmair, der in seinem Grußwort festgestellt hatte, dass zwar viele heimatliche Werte geschätzt und lebendig gehalten würden, dagegen aber „de boarische Sprach’“ verloren gehe. Er merke dies etwa bei den hiesigen Kommunionkindern: „Dees san lauter nette Kinder, aba Boarisch kennans nimmer.“ Dabei lasse sich im Dialekt vieles besser zum Ausdruck bringen als im Schriftdeutschen.

Ihre ganz spezielle Sprache haben da zweifellos die Instrumentalgruppen, wie die „Boarische Almmusi“ mit zwei Zithern und Kontragitarre (die auch die Liederbegleitung übernahm) sowie die Wiesbacher Musikanten aus dem Rupertiwinkel mit ihrer gemischten saiten-, blas- und ziachmusikalischen Besetzung eindeutig unter Beweis stellten. Von zarten Weisen bis hin zu rassigen Stückln hatten sie eine bunte Auswahl ihres meisterlichen Könnens parat. Nicht weniger treffend platzierte dazwischen Ansager Siegi Götze seine launigen Beiträge. Erst nach einer Zugaben-Runde wollte sich das Publikum auf den Heimweg machen. (Rosi Bauer)

