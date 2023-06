Tölzer Land ist FSME-Risikogebiet: Experten erwarten ein intensives Zeckenjahr

Klein, aber nicht ungefährlich: Eine (vollgesogene) Zecke auf der Haut. Eine Borreliose kann sich erst nach Wochen zeigen Blutsauger lauern meist im hohen Gras oder im Unterholz © Stephan Jansen/dpa

Zecken sehen harmlos aus, sind es aber nicht. Sie können Krankheiten wie die Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen. Der Landkreis ist FSME-Risikogebiet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer im Frühling und Sommer gerne draußen in der Natur unterwegs ist, hat vermutlich schon mit ihnen Bekanntschaft gemacht: Zecken. Die kleinen Blutsauger sind leider nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick erscheint. Sie können potenziell lebensbedrohliche Krankheiten übertragen, wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose.

Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN), erwartet ein relativ intensives Zeckenjahr. „Der mildere Winter hat dafür gesorgt, dass weniger Tiere absterben.“ Zudem profitiere die Zecke vom Klimawandel. Die Zahlen hätten in den vergangenen Jahren aufgrund der wärmer werdenden Temperaturen zugenommen. „Sie breiten sich immer weiter nach Norden aus“, erklärt Krönauer.

Besonders gefährlich ist eine Infektion mit dem FSME-Virus

Eine ähnliche Entwicklung beobachtet der Tölzer Hausarzt Dr. Matthias Bohnenberger. „Mit den Zecken nehmen auch die Zeckenbisse und damit die Zahl der Patienten in der Praxis zu.“ Besonders gefährlich sei eine Infektion mit dem FSME-Virus. „Schlimmstenfalls landet man mit einer Gehirnhautentzündung auf der Intensivstation“, erklärt Bohnenberger.

FSME beginnt wie eine normale Sommergrippe

Dabei fängt alles meist ganz harmlos an. „Es beginnt wie eine normale Sommergrippe mit Symptomen wie Husten, Fieber oder Gliederschmerzen“, so der Münsinger Hausarzt Dr. Jörg Lohse. „Es kommen sich weiter verstärkende Kopfschmerzen hinzu, die einfach nicht verschwinden wollen.“ Personen, die häufiger von Zecken gestochen werden oder sich regelmäßig in der freien Natur aufhalten, empfiehlt er daher eine FSME-Impfung. Für die Grundimmunisierung werden drei Impfdosen im Abstand von vier Wochen beziehungsweise einem halben Jahr verabreicht.

Mediziner rät zu einer frühzeitigen Impfung

Prinzipiell ist es laut Bohnenberger ratsam, sich frühzeitig impfen zu lassen, um bereits im Frühling vor einer Infektion geschützt zu sein. „Bei unter 50-Jährigen hält der Schutz fünf Jahre, ältere brauchen alle drei Jahre eine Auffrischung“, ergänzt Lohse.

Doch ein Zeckenbiss kann nicht nur FSME nach sich ziehen. „Jedes fünfte bis zehnte erwachsene Tier trägt Borreliose-Bakterien in sich“, erklärt der Münsinger Hausarzt. Übertragen werden diese bei einem Biss mit dem Speichel. Dazu müssen sich die Blutsauger aber tief in die Haut eingegraben haben, was erst nach mehr als vier Stunden der Fall ist. Eine Borreliose-Infektion zeige sich dadurch, dass sich im Bereich der Einstichstelle eine ringförmige Hautveränderung bildet, erklärt Lohse.

Eine Borreliose kann sich auch erst nach Wochen zeigen

Breiten sich die Bakterien aus, können sie Gelenke oder schlimmstenfalls das Nervensystem befallen. Auch bei Borreliose können grippeähnliche Symptome auftreten. Das Tückische: Es kann bis zu sechs Wochen dauern, bis sich eine mögliche Infektion zeigt. „Bis dahin hat man den Biss vielleicht schon wieder vergessen“, so Bohnenberger. Oder aber man habe den Stich gar nicht erst bemerkt. Borreliose lässt sich laut dem Mediziner zwar gut mit Antibiotika behandeln, eine Schutzimpfung gibt es aber nicht.

Zeckenschutzmittel auf der Kleidung kann helfen

„Die Behandlung ist einfacher als bei FSME, aber nur bei dieser Krankheit kann man Vorsorge betreiben“, sagt Jörg Lohse. Deshalb sein Tipp: nach Aufenthalten in der Natur sich immer nach Zecken absuchen und diese schnellstmöglich entfernen. Die Einstichstelle zunächst mit einem Jodpflaster abdecken und mögliche Hautveränderungen beobachten. Am wichtigsten ist es laut Bohnenberger aber zu verhindern, dass man überhaupt gebissen wird, um sich gar nicht erst dem Risiko einer Infektion auszusetzen. Dabei helfe ein Zeckenschutzmittel, das auf die Kleidung aufgetragen wird. „Dadurch wird man für die Zecke uninteressant“, so der Hausarzt.

Zecken suchen sich auf dem Körper eine dünne Hautpartie

Die Blutsauger lauern meist im hohen Gras oder Unterholz auf einen Wirt. „Dass ein Wirtstier – oder eben ein Mensch – in der Nähe ist, wissen sie, weil sie seine Ausdünstungen wahrnehmen, oder aber ein Schatten auf sie fällt“, sagt BN-Kreischef Krönauer. Haben sich die Zecken von einem Blatt oder Grashalm abstreifen lassen, krabbeln sie so lange am Körper herum, bis sie eine relativ dünne Hautpartie gefunden haben. „Das kann zum Beispiel die Kniekehle, die Leistengegend oder die Stelle hinter dem Ohr sein.“ Da die meisten dieser Körperstellen schlecht erreichbar sind, sei es ratsam, sich bei der Zeckenentfernung von einer anderen Person helfen zu lassen. Den Blutsauger sollte man am besten gerade herausziehen statt herauszudrehen, so Krönauer.

Der Landkreis ist seit Jahren FSME-Risikogebiet. Laut der Pressesprecherin des Landratsamts, Sabine Schmid, wurde heuer schon ein Borreliose-Fall gemeldet, FSME-Erkrankungen sind noch nicht aufgetreten. 2022 gab es im Kreis zwei FSME- und 25 Borreliose-Fälle. (fs)

