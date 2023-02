Tölzer Landrat: Flüchtlingsgipfel hat „nicht einmal homöopathische Wirkung“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

„Wir haben für unsere Bevölkerung schon keinen Wohnraum“, sagt Landrat Josef Niedermaier (FW). © Arp/A

Der Flüchtlingsgipfel der Innenminsterin habe überhaupt nichts gebracht, sagt Landrat Josef Niedermaier. Gemeinden und Landkreise seien bei der Unterbringung von Geflüchteten am Limit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Nein“, sagt Landrat Josef Niedermaier. „Der Flüchtlingsgipfel der Bundesinnenministerin hat einfach gar nichts gebracht.“ Seine Erwartungen waren allerdings im Vorfeld auch nicht sehr hoch. „Bestenfalls konnte man noch auf einen Placebo-Effekt hoffen, der vielleicht ein Art homöopathische Wirkung hätte erzielen können. Aber auch diese Wirkung ist nicht eingetreten.“

Knapp 3000 Flüchtlinge leben im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Städte, Gemeinden und Landkreise stehen vor riesigen Herausforderung bei der Unterbringung der Geflüchteten. Viele sind längst an ihre Grenze gekommen, weil es keinerlei freie Plätze mehr gibt. Das gilt auch für Bad Tölz-Wolfratshausen: Knapp 3000 Flüchtlinge leben zwischen Icking und der Jachenau – etwa die Hälfte kommt aus der Ukraine. Weil der Landkreis seine Unterbringungsquote nicht erfüllt, gibt es stetig weitere Zuweisungen. In der Folge musste mit der Geretsrieder Mittelschul-Turnhalle im Januar die zweite Sporthalle belegt werden. Die Mehrzweckhalle im Wolfratshauser Stadtteil Farchet bietet bereits seit fast einem Jahr Obdach für Flüchtlinge.

Dezentrale Unterkünfte? „Wir haben für unsere Bevölkerung schon keinen Wohnraum“

Zu den größeren Unterkünften gibt es auch noch eine Vielzahl von Wohnungen, die der Landkreis für Geflüchtete angemietet hat. Das aber schüre auch Unmut, sagt Niedermaier. „Wir haben für unsere Bevölkerung schon keinen Wohnraum.“ Mit Blick darauf werde es auch für Unternehmen immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Daher würden auch Firmen verständnislos darauf reagieren, „wenn wir ihnen die Wohnung vor der Nase wegmieten“.

Fast 600 Fehlbeleger leben in den Unterkünften

Wie überhitzt der Mietmarkt ist, sieht man noch an einer anderen Zahl. In den Unterkünften leben fast 600 Menschen, die bleibeberechtigt sind. Sie müssten eigentlich ausziehen, können das aber nicht, weil sie eben keine Wohnung finden. Man befinde sich insgesamt in einer Situation, die nicht nur den Landkreis, „sondern zunehmend auch die Bevölkerung überfordert“, sagt Niedermaier. Die Belegung der Turnhallen an sich nennt der Landrat „ein Desaster“ – vor allem, weil es wieder Kinder und Jugendliche treffe, die in der Coronazeit schon genug gelitten hätten.

„Geld allein löst unsere Probleme nicht“

Über die Ankündigung von Innenministerin Nancy Faeser, Bundesliegenschaften für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung zu stellen, kann Niedermaier nur müde lächeln. „Wir haben hier keine Bundesliegenschaften.“ Dass zudem nicht mehr Geld vom Bund in Aussicht gestellt wurde, nimmt der Landrat fast schon resigniert hin. „Wobei man sagen muss: Natürlich brauchen wir mehr Geld für die Betreuung und die Integration der Menschen, aber Geld allein löst unsere Probleme nicht.“ Was fehle, seien geeignete Grundstücke und Gebäude.

Asylunterkünfte im Außenbereich könnten auch für Diskussionen sorgen

Zumindest etwas helfe die baurechtliche Erleichterung, die die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften im ortsnahen Außenbereich möglich macht. Nur dadurch liege beispielsweise der Plan der Gemeinde Benediktbeuern, nahe dem Kloster ein Containerdorf zu bauen (wir berichteten), überhaupt im Bereich des Möglichen. „Auch in einigen anderen Gemeinden gibt es hier intensive Diskussionen über eine Reihe von Grundstücken“, sagt der Landrat. Allerdings sieht Niedermaier auch hier Konfliktpotenzial. „Natürlich rumort es, wenn wir dort jetzt für Flüchtlinge bauen und davor den Antrag von Bauwilligen abgelehnt haben, mit dem Verweis darauf, dass das Außenbereich ist.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Generell würde sich der Landrat wünschen, „dass wir verstärkt die Fluchtursachen in den jeweiligen Ländern bekämpfen, sodass nicht so viele Menschen fliehen müssen“. Das aber sei „nicht die Aufgabe von uns Landräten“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.