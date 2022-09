Tölzer Leonhardifahrt 2022: „Alles, was möglich ist, machen wir“ - anders ist nur das Datum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Heuer finden in Bad Tölz und Benediktbeuern wieder Leonhardifahrten statt. © Pröhl/Archiv

Zwei Jahre gab es - zumindest offiziell - keine Leonhardifahrten in Bad Tölz und Benediktbeuern. Heuer soll nun alles wieder normal laufen.

Bad Tölz – Zwei Jahre in Folge mussten die Tölzer auf die traditionelle Leonhardifahrt verzichten. Zwar zogen zu Ehren des Rossheiligen auch in den beiden Pandemie-Jahren Reiter und der eine oder andere Wagen zum Kalvarienberg, um sich den Segen abzuholen, eine richtige Wallfahrt gab es aber nicht. Das soll sich heuer wieder ändern. Stand jetzt findet die Leonhardifahrt am Montag, 7. November, statt. „Die Devise lautet: Alles, was zu diesem Zeitpunkt rechtlich möglich ist, machen wir“, sagte Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach auf Anfrage.

„Alle wollen fahren“, sagt die Rathaus-Pressesprecherin

Die Planungen sind daher ganz normal angelaufen. Derzeit gebe es auch keine Corona-Beschränkungen. Ob das den Herbst über so bleiben wird, könne derzeit keiner sagen. „Hier haben wir aber auch nicht das Heft des Handelns in der Hand“, sagt Otterbach. Dabei ließe sich eine Maskenpflicht vermutlich noch durchsetzen, sollte die irgendwann wieder angeordnet werden. 2G- oder 3G-Beschränkungen dagegen seien einfach nicht umsetzbar. „Wir haben ja nicht ein Gelände mit wenigen Zugängen, wo wir kontrollieren könnten.“ Jetzt hoffen aber erst einmal alle das Beste. „Alle wollen fahren.“

Sonntags wird in Tölz nie gefahren, samstags seit den Alkoholexzessen nicht mehr

Dass die Wallfahrt heuer nicht am eigentlichen Leonharditag, also am 6. November, stattfindet, liegt daran, dass von jeher in Tölz nicht am Sonntag gefahren wird. Eine früher übliche Verschiebung auf Samstag ist auch nicht möglich, weil es mittlerweile einen Stadtratsbeschluss gibt, der diesen als Wallfahrtstag ausschließt. Grund dafür war, dass der letzte Leonharditag, der auf einen Samstag fiel, mit Blick auf die Alkoholexzesse am Rande ziemlich aus dem Ruder lief. Daher findet die Fahrt nun am Montag statt.

Wallfahrt in Benediktbeuern findet dieses Mal direkt am Namenstag des Rossheiligen statt

Direkt am Leonharditag ist in diesem Jahr aber die Wallfahrt in Benediktbeuern geplant. Sie findet immer an dem Sonntag statt, der dem Namenstag des Schutzpatrons am nächsten liegt – und das ist heuer direkt der 6. November.

