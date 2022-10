Neuer Glanz für die Ehrengäste: So sehen die Logen im Tölzer Eisstadion aus

Von: Nick Scheder

Teilen

VIP-Raum in neuem Design: Die Ehrengäste können in edlem Ambiente ihr Abendessen einnehmen. © Tölzer Löwen

Die Tölzer Löwen haben VIP-Raum und Logen im Eisstadion neu hergerichtet. Die 25 000 Euro an Kosten werden als Investition in die Zukunft gesehen.

Bad Tölz – Die Sommerpause im Eishockey ist vorbei. Doch die Tölzer Löwen haben sie nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ralph Bader, Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft, war es ein Anliegen, den VIP-Raum und die 14 Logen im Eisstadion herzurichten. Knapp 25 000 Euro nahm er in die Hand und ließ die Räumlichkeiten in neuem Glanz erstrahlen.

Séparée: Auch die Logen im Eisstadion wurden neu gestaltet – die TEG hat dafür 25 000 Euro in die Hand genommen. © Tölzer Löwen

Die neuen Logen sehen edel aus, sagt der Geschäftsführer

Er verpasste dem Raum für Ehrengäste 32 neue Sitzmöbel, ließ passende Tische schreinern und Tischdeko aufstellen. Sichtbarer Effekt mit überschaubaren Mitteln. Auch die Logen, ausgestattet mit einer Küchenzeile, einem Tisch, Sesseln, Loungemöbeln und Hockern, wurden designmäßig angepasst. „Sieht edel aus, in welchen Oberliga-Stadien sonst gibt es solche Logen für die Zuschauer?“, sagt Bader.

1500 Euro kostet eine VIP-Saisonkarte

Der Luxus, Eishockey in abgeschlossener Atmosphäre genießen zu können, hat seinen Preis. 1500 Euro kostet eine VIP-Saisonkarte. Dafür gibt es einen Sitzplatz sowie Essen und Getränke im VIP-Raum. Bader hat auch neue Partner für das Catering gefunden: So wechseln sich „Moarwirt“ Dietramszell, „Tölzer Bräustüberl“, „Milano“ und die Metzgerei Weber mit dem Catering ab.

Ein Platz in einer Loge kostet 65 Euro

Auf Wunsch können die Zuschauer in den Sechser- beziehungsweise Zwölfer-Logen ebenfalls das VIP-Essen dazubuchen. Ein Platz in einer Loge kostet 65 Euro – der Preis richtet sich ein wenig an der Nachfrage bei den jeweiligen Spielen aus. 1250 Euro pro Person sind für die gesamte Saison fällig.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bader hat auch in der Werbung Neuerungen eingebracht. So hat er die Bandenflächen neu gestaltet. „Die sind jetzt einheitlich, größer als bisher.“ Investitionen in die Zukunft: Der Löwen-Chef hofft, dass die gestiegene Attraktivität sich mittelfristig auch finanziell auszahlt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.