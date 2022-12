Tölzer Löwen verkünden Trennung von Stadionsprecher und ernten Shitstorm

Von: Nick Scheder

Ordentlich Stimmung bei den Tölzer Löwen: Dafür sorgte bisher auch Stadionsprecher „Dino“ Garrasi, der in dieser Saison jedoch nur eine Handvoll Spiele kommentierte. © pr

Nach einem Disput um eine Krankmeldung verkündete Tölzer-Löwen-Boss Ralph Bader die Trennung von Stadionsprecher „Dino“ Garrasi. Ein Sturm der Entrüstung brach los.

Bad Tölz – Die Stimme kennt jeder: Aus dem Tölzer Eisstadion oder aus dem „RocksOff“. Francesco „Dino“ Garrasi begleitete die Tölzer Löwen stimmgewaltig und unterhaltsam als Stadionsprecher seit 25 Jahren in der Hacker-Pschorr-Liga, Oberliga und DEL 2. Nach einer vorübergehenden Eskalation wäre die Stimme nun fast verstummt – zumindest die als Stadionsprecher: Nach Meinungsdifferenzen um eine Krankmeldung teilte ihm TEG-Geschäftsführer Ralph Bader mit, dass er „unter meiner Regie“ nicht mehr Stadionsprecher sein solle und machte das auf der Facebookseite der Tölzer Löwen auch öffentlich. Ein wahrer Shitstorm der Fans brach los.

Ralph Bader, Geschäftsführer Tölzer Löwen © kn

ECT-Vorsitzender beraumt Termin für ein klärendes Gespräch an

Die Gemüter haben sich mittlerweile ein wenig beruhigt. Hubert Hörmann, Vorsitzender des Hauptvereins EC Bad Tölz, beraumte aus seinem Asien-Urlaub ein klärendes Gespräch der Beteiligte an. Doch es bleibt der Eindruck eines Schnellschusses des Tölzer Geschäftsführers, den er mittlerweile auch selbst ein wenig einräumt. „Vielleicht war es von beiden Seiten ein wenig zu emotional, aber die Schuld liegt bestimmt nicht bei mir alleine.“ Für Montag ist ein runder Tisch anberaumt, an dem die Angelegenheit mit etwas abgekühlten Gemütern geklärt werden soll – zum Wohle des Tölzer Eishockeys. Bis dahin wollte sich auch Garrasi nicht äußern.

Stadionsprecher meldete sich krank, sorgte aber nicht für Ersatz

Es fing damit an, dass zu den Heimspielen der Löwen am Dienstag gegen Peiting und zuvor am Freitag gegen Füssen nicht Garrasi am Mikrofon stand, sondern jeweils ein Ersatz. „Dino“ hatte sich krank gemeldet, Kehlkopf- und Stimmbandentzündung. Es gibt eine Whatsapp-Gruppe für das Bankteam, in der man solche Dinge kundtut. Das hat Garrasi getan, allerdings hat er keinen Vertreter aufgetrieben, so wie intern vereinbart. So drang jeweils erst kurz vor Spielbeginn die Nachricht zu Bader durch, dass kein Stadionsprecher zur Verfügung stehe. Kurzerhand wurde Ersatz aufgetan, für den das Ganze allerdings ziemliches Neuland war. Es ist jedoch essenziell, die Position zu besetzen. Andernfalls droht Spielabsage.

Francesco „Dino“ Garrasi, Stadionsprecher Tölzer Löwen © arp

Am Montag gibt es einen Versuch, die Sache zu klären

Der Löwen-Geschäftsführer war daher wenig begeistert und teilte Garrasi mit, dass er nicht mehr Stadionsprecher sei. Die Tölzer Löwen hatten die Nachricht öffentlich gemacht, nachdem Garrasi seinerseits auf Facebook von „fristloser Kündigung“ gesprochen hatte. Das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen. Am Montag gibt es nun einen Versuch zur Klärung.

