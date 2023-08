Tölzer Marktstraße an allen Ecken aufgerissen

Von: Vinzent Fischer

Mehr Hindernisparcours als Flaniermeile war die Tölzer Marktstraße in den vergangenen Wochen. Bis Ende August werden die Arbeiten nun unterbrochen. Alle brauchen leistungsfähige Datenverbindungen. Karlheinz Leimer, Geschäftsführer des Posthotel Kolberbräu © Arndt Pröhl

Mitten in der Urlaubssaison wird die Tölzer Marktstraße großflächig aufgerissen. Während die einen die Notwendigkeit der Arbeiten verstehen, klagen andere über Lärm, Gestank und Schwierigkeiten in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung.

Bad Tölz – Baustellen-Chaos in der Tölzer Altstadt: Seit einigen Wochen werden im Auftrag der Telekom für die Anlieger Glasfaser-Leitungen für schnelleres Internet verlegt. Die Marktstraße ist durchzogen von Gruben, Baggern und Maschinen. Die Altstadt glich zwischenzeitlich einem Hindernis-Parcours. Und das mitten in der Urlaubssaison.

Die Geduld von Händlern, Gastronomen, Anwohnern und Besuchern wird auf eine harte Probe gestellt. „Für uns ist diese Baustelle eine Katastrophe“, klagt Heliton Geraldi. Er ist Inhaber der Eisdiele Gran Gelato. „Es kommen weniger Gäste als vorher“, stellt er resigniert fest. „Die, die noch kommen, bleiben nur 15 Minuten, trinken einen Kaffee und sind dann gleich wieder weg.“ Der Lärm und die Geruchsbelästigung würden ihm die Kunden vertreiben. Das wirke sich auf das Geschäft aus: Geraldi wäre schon mit dem halben Umsatz vom vergangenen Jahr zufrieden.

Aktuell kann er den Außenbereich des „Gran Gelato“ zwar noch bestuhlen, doch wie lange das noch möglich ist, weiß er nicht. Von der Stadtverwaltung habe er noch keine klaren Antworten bekommen. Mal habe es geheißen, dass der Außenbereich zwölf Wochen nicht nutzbar sei, dann wieder sei von einer Woche oder drei bis vier Tagen die Rede gewesen. Geraldi wünscht sich eine klare Ansage, damit er planen kann. Die momentane Situation sei für sein Geschäft „frustrierend“ und „total schlecht“. Schließlich müsse er das Personal weiter bezahlen und sei mit dem Eiscafé auf den Umsatz in den Sommermonaten angewiesen.

„Diese Baustelle ist eine Katastrophe“

Auch für das Geschäft Hut und Tracht direkt gegenüber haben die Bauarbeiten Konsequenzen. „Es ist schon blöd, weil viele Leute in die Marktstraße zum Bummeln kommen“, meint Junior-Chefin Magdalena Redel. Die Baustellen seien nicht nur optisch störend, sondern verursachten neben Lärm auch noch jede Menge Staub. „Deshalb können wir weniger rausstellen“, erklärt Redel.

Die Kunden seien dem Trachtenhaus dabei allerdings nicht abhandengekommen. „Noch haben wir zum Glück nicht so viel gespürt.“ Den Austausch mit der Stadt findet sie trotzdem schwierig. „Es wird wenig Rücksicht genommen. Die machen einfach.“

„Hilft nichts“, meint hingegen Andrea Niedermaier, die die Hauptfiliale der Bäckerei Wiedemann an der Marktstraße leitet. Ein richtiges Zeitfenster für die Arbeiten zu finden, sei mit Blick auf die vielen Veranstaltungen und Märkte in der Altstadt gar nicht so leicht. Es sei „besser, man macht einmal alles und zieht es durch“. Doch auch auf die Bäckerei habe die Baustelle Auswirkungen. An drei Tagen habe sie die Türen schließen müssen, um die Kunden überhaupt akustisch verstehen zu können.

Im „Tölzer Kasladen“ seien die Folgen ebenfalls zu spüren, sagt Verkäuferin Barbara Ertl. „Als sie direkt vor uns waren, war es selbst mit geschlossener Tür laut“, erinnert sie sich. Vor allem für die Urlauber sei die Zerstückelung der Altstadt mit den Baustellen schade. Die könnten die Atmosphäre der Marktstraße gar nicht richtig genießen. Auf den Umsatz habe die Baustelle keine Auswirkungen: „Von der Kundenfrequenz her brauchen wir uns nicht beschweren.“

„Alle brauchen leistungsfähige Datenverbindungen“

Etwas anders läuft es beim Posthotel Kolberbräu. „Wir waren total überrascht, dass der Länge nach unser Biergarten aufgebrochen wird“, sagt Geschäftsführer Karlheinz Leimer. Beinahe im gesamten Sitzbereich der Gaststätte auf der Marktstraße wurde gebaut. Nur noch wenige Plätze konnte er da überhaupt anbieten. Und direkt an einer Baustelle sitzen will kaum einer. Wütend ist Leimer dennoch nicht. „Bisher war es erträglich. Es hat glücklicherweise alles ganz gut zusammengepasst“, so der Geschäftsführer.

„Alle brauchen leistungsfähige Datenverbindungen“, gibt er zu bedenken. „Man muss immer auch den Nutzen gegenrechnen.“ Schnelles Internet werde schließlich oft genug lautstark gefordert. Auch mit dem Baufortschritt ist er zufrieden. „Die sind ja schon flott, das ist der Wahnsinn“, sagt Leimer. Ob er damit auch in den nächsten Wochen leben kann, „hängt davon ab, wie es weitergeht“.

So schnell die Arbeiten zunächst vorangingen, so plötzlich kam nun allerdings ein Dämpfer: Derzeit seien die Maßnahmen unterbrochen, teilte die Stadt Bad Tölz am Donnerstag ohne Nennung der Ursachen mit. „Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende August wieder aufgenommen.“ Bis dahin seien voraussichtlich keine Einschränkungen zu erwarten. “

Arbeiten ruhen nun bis Ende August

Nach der Fortführung der Arbeiten werde es noch etwa vier Wochen bis zur Fertigstellung dauern, teilt ein Sprecher der Telekom auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Arbeiten seien ursprünglich außerhalb der Hauptsaison geplant gewesen, hätten sich dann aber wegen notwendiger Abstimmungen mit der Stadt Bad Tölz verzögert. Dabei sei es um Herausforderungen in der Altstadt gegangen, etwa den Denkmalschutz und den komplexen Straßenaufbau. Zudem hätten die Stadtwerke den Wunsch geäußert, in den Gruben Leerrohre für die Stromversorgung zu legen. Es sei „immer unser Ziel, die Intensität wie die Dauer der Eingriffe so gering wie möglich zu halten“, so der Telekom-Sprecher.

„Auch wenn die Bauarbeiten als solche nicht erfreulich sind, als Stadt befürworten wir prinzipiell den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur“, sagt Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair. „Grundsätzlich ist die Verbesserung der Breitbandversorgung ein Pluspunkt für den Standort Bad Tölz.“ Da die Telekom den Ausbau bezahle, fließen keine Steuergelder. Auf den Ablauf der Arbeiten habe die Stadt keinen Einfluss, stellt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach klar.

Um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, kommt die Stadt Bad Tölz den Händlern und Gastronomen entgegen. Wie Wirtschaftsförderin Sandra Herrmann mitteilt, bekommen die betroffenen Betriebe die Sondernutzungsgebühren für ihre Außenflächen für einen Monat erlassen.

