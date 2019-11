Tölzer Marktstraße: Rauchentwicklung ruft Feuerwehr auf den Plan

Großes Blaulichtaufgebot am Samstagvormittag in der Tölzer Marktstraße. Eine Rauchentwicklung an einem der historischen Gebäude hatte die Retter auf den Plan gerufen.

Bad Tölz - Dachstuhlbrand lautete die Alarmierung, die gegen 9 Uhr die Feuerwehr erreichte. Über einem der Dächer in der historischen Marktstraße war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar.

Tatsächlich stellte sich das Ganze glücklicherweise als weit weniger dramatisch heraus. Nach Angaben der Polizei hatte die Ölheizung im Gebäude einen Defekt. Der dunkle Rauch stieg durch den Kamin auf und waberte über die Marktstraße. „Diesen Rauch hat eine Nachbarin gesehen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert“, sagt Thomas Fuchsgruber, Kommandant der Tölzer Feuerwehr.

Tölzer Feuerwehr mit 25 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr nahm von der Drehleiter aus das Dach in Augenschein und kontrollierte den Dachstuhl auch von Innen. Ein Brand wurde dabei nicht festgestellt. Ein weiteres Eingreifen sei nicht mehr nötig gewesen, so Fuchsgruber. Verständigt wurde allerdings der Kaminkehrer, der den Kamin freimachte.

Im Einsatz war neben der Tölzer Feuerwehr mit rund 25 Kräften und der Polizei auch der BRK-Rettungsdienst. Der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet.

Einsätze in der Tölzer Marktstraße wecken Erinnerungen an Brandserie 1993

Feuerwehreinsätze in der Tölzer Marktstraße wecken bei vielen sofort Erinnerungen an die Brandserie im Sommer 1993. Innerhalb von vier Wochen wurden sechs Brände gelegt. Der traurige Höhepunkt war am 11. Juli 1993 erreicht. Mitten in der Nacht wütete eine Feuersbrunst im alten Rathaus. Zwei Bewohner konnten gerade noch gerettet werden, ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Löscheinsatz schwer.

Drei Wochen später wurden die beiden jungen Täter geschnappt. Nach ihrem Motiv gefragt, gab einer der beiden an: „Wir wollten Tölz bekannter machen, und dass hier mehr läuft.“

