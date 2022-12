Martin Englert liest seit 25 Jahren die „Heilige Nacht“: „Möchte Kultur weitergeben“

Von: Patrick Staar

Stimmungsvoll: Martin Englerts Auftritt in der Reutberger Klosterkirche, gemeinsam mit der Gaißacher Zithermusi und den Piesenkamer Sängern. © PATRICK STAAR

Martin Englert trägt seit über 25 Jahren die „Heilige Nacht“ vor. Für Ihn geht es dabei um die Besinnlichkeit und Kultur.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Martin Englert liest die „Heilige Nacht von Ludwig Thoma“: Diese Meldung gehört zum Advent wie duftende Plätzchen, geschmückte Tannenzweige und Christkindlmärkte. Seit über 25 Jahren tritt der Ellbacher in der Adventszeit auf und trägt den Versepos vor. Was den Text für ihn so besonders macht, erläutert Englert im Interview.

Herr Englert, wissen Sie, wie oft Sie die „Heilige Nacht“ schon gelesen haben?

Puh. Angefangen habe ich ungefähr 1995 im historischen Sitzungssaal im Rathaus, als ich noch Kulturreferent im Tölzer Stadtrat war. Seither mache ich das ein- bis zweimal pro Jahr an wechselnden Orten, meist in Kirchen im Umkreis.

Können Sie den Text inzwischen auswendig?

Ich hab den Text schon intus, auch wenn ich heuer vor der Lesung krank war.

Hat der Text für Sie immer noch eine besondere Bedeutung?

Advent bedeutet Ankunftszeit, staade Zeit, Erwartung – nicht Halligalli. Die Lesung gehört für mich zum Advent dazu, das ist stilvoll. Ich merke bei den Lesungen, wie die Zuhörer ruhig werden und vielleicht auch ein bisschen nachdenklich.

Besondere Erinnerungen an Lesung auf Berghütte

Wie sind Sie zu dem „Amt“ gekommen?

(lacht) Ich habe es mir genommen. Ich habe seit jeher ein Faible für Kultur und Sprache. Als Gregor Dorfmeister noch Chef war, war ich freier Mitarbeiter beim Tölzer Kurier. Außerdem habe ich Krippenspiele und Theaterstücke geschrieben. Als ich Kulturreferent war, ist mir so was in Tölz abgegangen. Ich denke, dass die Lesung keine schlechte Sache ist.

Gibt es eine Lesung, die ganz besondere Erinnerungen in Ihnen weckt?

Eigentlich nicht – dafür müsste man von außen einen Blick auf die Lesung haben. Aber ab und zu passt alles zusammen, das ist das schon schön. Heuer in Reutberg war es zum Beispiel sehr schön mit der Zithermusi. Die weichen Töne gehören einfach dazu. Wenn ich genauer nachdenke: Der Auftritt in Bayrischzell war schon was ganz Besonderes.

Was ist da passiert?

Wir sind mit einem wintertauglichen Fahrzeug, einem Traktor, mitten in die Einsamkeit zu einer Berghütte gefahren. Die Leute haben sich um den Kachelofen geschart, weil’s da am wärmsten war. Das war supertoll.

Lesungen sollen etwas Besonderes bleiben

Bekommen Sie für Ihre Auftritte ein Honorar?

Nein, ich habe noch nie was verlangt. Ich möchte Kultur weitergeben – nicht verkaufen. Wenn den Zuhörern die Lesung was wert ist, können sie was spenden. Ich trete nicht an jeder Ecke auf und möchte keine Inflation an Lesungen. Es soll was Besonderes bleiben.

Gab es schon mal eine Lesung, die völlig missglückt ist, zum Beispiel, weil sie das Buch vergessen hatten?

(lacht) Na, das passiert mir ned. Am Anfang habe ich allerdings geglaubt, dass man keine Mikrofonanlage benötigt. Aber ein größerer Raum verschluckt viel, sodass die Leute in den hinteren Reihen nichts hören. So ging es mir mal in der Anfangszeit in Reutberg Kirche. Nur aus Fehlern lernt man.

