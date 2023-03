Tölzer Musikschüler überzeugen bei „Jugend musiziert“

Von: Christiane Mühlbauer

Der hochkarätig besetzten Jury mussten jeweils mehrere Werke aus unterschiedlichen Epochen vorgetragen werden. © Viola Lopes /dpa

Sieben Schülerinnen und Schüler der Tölzer Sing- und Musikschule haben in diesem Jahr am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert teilgenommen. Es gab mehrere erste Plätze und Weiterleitungen zum Landesentscheid.

Bad Tölz – Die Regionalwettbewerbe von „Jugend musiziert“ fanden heuer in Grünwald und in München statt. Das berichtet Leiter Harald Roßberger. Für ihre hervorragenden Leistungen wurden sie ausschließlich mit ersten und zweiten Plätzen belohnt, und vier von ihnen dürfen nun zum Landeswettbewerb nach Passau reisen.

Anspruchsvolles Programm

Der hochkarätig besetzten Jury mussten jeweils mehrere Werke aus unterschiedlichen Epochen vorgetragen werden. Besonders gut präsentierten sich in der Wertung „Kammermusik für Holzbläser“ die beiden Klarinettisten Valentina Foethke und Johann Prégardien. Sie erhielten erste Preise und dürfen nun weiter zum Landeswettbewerb. Die beiden sind Schüler von Roßberger. Ebenfalls nach Passau dürfen Christoph Strickstrack (Querflöte) und Moritz Gehr (Gitarre) reisen. Sie traten in der Wertung „Neue Musik“ an und werden von Ivana Zahirovic und Stefanie Kobras unterrichtet. In der Wertung „Klavier solo“ waren zwei Schüler von Swetlana Boldt erfolgreich. Eva Prégardien erspielte sich einen ersten Platz, Dominik Oswald einen zweiten. Als Harfenistin war Senta Strobl erfolgreich. Die Schülerin von Judith Geißler-Herzog erspielte sich einen ersten Platz.

Glückwunsch von der Schule

Die Schule ist auch stolz auf die Leistung von zwei Externen. In der Wertung „Holz- und Blechbläser-Ensemble gemischt“ wurde Posaunist Emil Zoelch, ehemaliger Schüler von Martin Schnitzer, zusammen mit seiner Partnerin Laura Hollmer an der Klarinette ebenfalls mit einem 1. Preis und mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb ausgezeichnet. Zoelch erhält mittlerweile woanders Unterricht. „Die Schule gratuliert allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften ganz herzlich“, sagt Roßberger.

